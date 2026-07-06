नीरव मोदी के प्रत्यार्पण का रास्ता साफ, कोर्ट में आखिरी कानूनी लड़ाई भी हार गया हीरा कारोबारी

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानीरव मोदी का भारत प्रत्यार्पण का रास्ता साफ, कोर्ट में आखिरी कानूनी लड़ाई भी हारा भगोड़ा हीरा कारोबारी

नीरव मोदी का भारत प्रत्यार्पण का रास्ता साफ, कोर्ट में आखिरी कानूनी लड़ाई भी हारा भगोड़ा हीरा कारोबारी

नीरव मोदी को अप्रैल 2026 को यूके की हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण को चुनौती देने का अधिकार नहीं दिया था. कोर्ट ने भारत सरकार की तरफ से जेल की स्थितियों के बारे में दिए आश्वासन को पर्याप्त करार दिया था.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 06 Jul 2026 05:17 PM (IST)
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भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का भारत आने का रास्ता साफ हो गया है. वह अपनी आखिरी कानूनी लड़ाई भी यूरोपियन कोर्ट में हार गए हैं. यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी ECHR में अपील के तौर पर उनकी आखिरी उम्मीदें भी धराशायी हो गईं. 

NDTV के मुताबिक, नीरव मोदी से जुड़े दस्तावेजों के हवाले से कहा गया है कि उनके पास अब भारत न आने के सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं. यूके की सरकार भी उनके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, उनके सभी कानूनी रास्ते खत्म हो चुके हैं. अब कुछ प्रशासनिक औपचारिकताएं रह गई हैं. 

यूके की हाईकोर्ट ने उन्हें चुनौती देने का नहीं दिया था अधिकार

नीरव मोदी को अप्रैल 2026 को यूके की हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण को चुनौती देने का अधिकार नहीं दिया था. कोर्ट ने भारत सरकार की तरफ से जेल की स्थितियों के बारे में दिए आश्वासन को पर्याप्त करार दिया था. इसी के बाद नीरव मोदी ने ECHR का रुख किया था.

यूके की तरफ से अबतक कार्रवाई में उनको भारत भेजने के सभी दस्तावेज सौंपने का फैसला दिया. इसके बाद सभी कानूनी अधिकार अपनाने के बाद नीरव मोदी ने ECHR कोर्ट में पिटिशन दाखिल की थी.

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ECHR कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को क्यों रखा सीक्रेट?

कोर्ट ने मोदी की याचिका का सीक्रेट रखा था. पूरी प्रोसेस सीक्रेट तरीके से की गई. स्टार्सबर्ग में स्थित यह अदालत लंबित मामलों को पब्लिक नहीं करती है. 

कानूनी रास्तों से बचने की कोशिश में था नीरव, लेकिन अब जल्द होगा भारत प्रत्यार्पण 

नीरव मोदी मार्च 2019 से अरेस्ट कर लिए गए थे. तब से वह लंदन की बैंड्सवर्थ जेल में कैद हैं. उनपर भारत की पंजाब नेशनल बैंक से धोखधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. इस मामले में सीबीआई और ईडी को उनकी तलाश है. राजनयिक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूके अधिकारी उन्हें भारत सौंपने की तैयारी में जुट गए हैं. भगोड़े नीरव मोदी को भारत कभी भी लाया जा सकता है. नीरव मोदी यूके की कोर्ट में भारत में प्रताड़ना देने का आरोप लगाकर कानूनी रास्ते से बचने की कोशिश कर रहे थे.  जिसे वहां की अदालतों ने अनसुना कर दिया है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 06 Jul 2026 04:27 PM (IST)
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