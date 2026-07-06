नीरव मोदी के प्रत्यार्पण का रास्ता साफ, कोर्ट में आखिरी कानूनी लड़ाई भी हार गया हीरा कारोबारी

भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का भारत आने का रास्ता साफ हो गया है. वह अपनी आखिरी कानूनी लड़ाई भी यूरोपियन कोर्ट में हार गए हैं. यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी ECHR में अपील के तौर पर उनकी आखिरी उम्मीदें भी धराशायी हो गईं.

NDTV के मुताबिक, नीरव मोदी से जुड़े दस्तावेजों के हवाले से कहा गया है कि उनके पास अब भारत न आने के सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं. यूके की सरकार भी उनके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, उनके सभी कानूनी रास्ते खत्म हो चुके हैं. अब कुछ प्रशासनिक औपचारिकताएं रह गई हैं.

यूके की हाईकोर्ट ने उन्हें चुनौती देने का नहीं दिया था अधिकार

नीरव मोदी को अप्रैल 2026 को यूके की हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण को चुनौती देने का अधिकार नहीं दिया था. कोर्ट ने भारत सरकार की तरफ से जेल की स्थितियों के बारे में दिए आश्वासन को पर्याप्त करार दिया था. इसी के बाद नीरव मोदी ने ECHR का रुख किया था.

यूके की तरफ से अबतक कार्रवाई में उनको भारत भेजने के सभी दस्तावेज सौंपने का फैसला दिया. इसके बाद सभी कानूनी अधिकार अपनाने के बाद नीरव मोदी ने ECHR कोर्ट में पिटिशन दाखिल की थी.

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ECHR कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को क्यों रखा सीक्रेट?

कोर्ट ने मोदी की याचिका का सीक्रेट रखा था. पूरी प्रोसेस सीक्रेट तरीके से की गई. स्टार्सबर्ग में स्थित यह अदालत लंबित मामलों को पब्लिक नहीं करती है.

कानूनी रास्तों से बचने की कोशिश में था नीरव, लेकिन अब जल्द होगा भारत प्रत्यार्पण

नीरव मोदी मार्च 2019 से अरेस्ट कर लिए गए थे. तब से वह लंदन की बैंड्सवर्थ जेल में कैद हैं. उनपर भारत की पंजाब नेशनल बैंक से धोखधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. इस मामले में सीबीआई और ईडी को उनकी तलाश है. राजनयिक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूके अधिकारी उन्हें भारत सौंपने की तैयारी में जुट गए हैं. भगोड़े नीरव मोदी को भारत कभी भी लाया जा सकता है. नीरव मोदी यूके की कोर्ट में भारत में प्रताड़ना देने का आरोप लगाकर कानूनी रास्ते से बचने की कोशिश कर रहे थे. जिसे वहां की अदालतों ने अनसुना कर दिया है.

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