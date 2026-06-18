UPSSSC ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, 2587 पदों पर होगी भर्ती; जानें कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई

यूपीएसएसएससी लोअर पीसीएस भर्ती के तहत अब 2587 पदों पर भर्ती की जाएगी. ये भर्ती अलग अलग विभागों में कई जायेगी.आयोग ने आवेदन करने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 25 जून 2026 तक कर दिया है.