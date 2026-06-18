हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाUPSSSC ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, 2587 पदों पर होगी भर्ती; जानें कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई

UPSSSC ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, 2587 पदों पर होगी भर्ती; जानें कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोअर पीसीएस भर्ती के लिए आवेदन तिथि 25 जून तक बढ़ा दी गई है. उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. जानें आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी.

Reported By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 18 Jun 2026 06:03 PM (IST)
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोअर पीसीएस भर्ती के लिए आवेदन तिथि 25 जून तक बढ़ा दी गई है. उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. जानें आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी.

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है UPSSSC ने लोअर पीसीएस भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को आवेदन करने के लिए 25 जून तक का अतिरिक्त समय दिया है, साथ ही पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है .

1/6
यूपीएसएसएससी लोअर पीसीएस भर्ती के तहत अब 2587 पदों पर भर्ती की जाएगी. ये भर्ती अलग अलग विभागों में कई जायेगी.आयोग ने आवेदन करने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 25 जून 2026 तक कर दिया है.
यूपीएसएसएससी लोअर पीसीएस भर्ती के तहत अब 2587 पदों पर भर्ती की जाएगी. ये भर्ती अलग अलग विभागों में कई जायेगी.आयोग ने आवेदन करने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 25 जून 2026 तक कर दिया है.
2/6
जो उम्मीदवार पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. नए जोड़े गए पदों को आवेदन करने के लिए उम्मीदवार अपनी आईडी से लॉगिन कर अपडेट कर सकते हैं.
जो उम्मीदवार पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. नए जोड़े गए पदों को आवेदन करने के लिए उम्मीदवार अपनी आईडी से लॉगिन कर अपडेट कर सकते हैं.
Published at : 18 Jun 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Education UPSSSC JOB UPSSSC Lower PCS Recruitment

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
न्यूटन बने ‘महान पायलट’, ओडिशा की स्कूली किताबों में 1678 गलतियों से मचा बवाल
न्यूटन बने ‘महान पायलट’, ओडिशा की स्कूली किताबों में 1678 गलतियों से मचा बवाल
शिक्षा
NEET UG 2026: दबाव महसूस हो रहा हो तो... NEET री-एग्जाम से पहले NTA ने कह दी बड़ी बात, छात्रों को दिया संदेश
दबाव महसूस हो रहा हो तो... NEET री-एग्जाम से पहले NTA ने कह दी बड़ी बात, छात्रों को दिया संदेश
शिक्षा
CBSE आंसर बुक विवाद में कंपनी की सफाई, डेटा लीक और तकनीकी खामी से किया इनकार
CBSE आंसर बुक विवाद में कंपनी की सफाई, डेटा लीक और तकनीकी खामी से किया इनकार
शिक्षा
HPPSC Assistant Professor Recruitment 2026: हिमाचल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका, हिमाचल लोक सेवा आयोग ने निकाली 373 पदों पर भर्ती
हिमाचल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका, हिमाचल लोक सेवा आयोग ने निकाली 373 पदों पर भर्ती
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
सपा नेता जावेद अली ने बहुसंख्यक जहर वाले यूं ही नहीं दिया बयान, इसके पीछे छिपे बड़े सियासी मायने
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘शिवसेना में कौन क्या करता है, ये...’, गालीबाज संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार
‘शिवसेना में कौन क्या करता है, ये...’, गालीबाज संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार
बिहार
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
क्रिकेट
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
विश्व
Iran US Deal: अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
विश्व
भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा चीन! बॉर्डर से 50 KM दूर बीजिंग के इस कदम से मच सकती है बड़ी तबाही
भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा चीन! बॉर्डर से 50 KM दूर बीजिंग के इस कदम से मच सकती है बड़ी तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: आलीशान घर, फॉर्चुनर कार और गोबर में कैश समेत बहुत कुछ! राम मंदिर चोरी की जांच में अब तक क्या-क्या हुआ?
आलीशान घर, फॉर्चुनर कार और गोबर में कैश समेत बहुत कुछ! राम मंदिर चोरी की जांच में क्या-क्या हुआ
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget