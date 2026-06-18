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UPSSSC ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, 2587 पदों पर होगी भर्ती; जानें कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोअर पीसीएस भर्ती के लिए आवेदन तिथि 25 जून तक बढ़ा दी गई है. उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. जानें आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी.
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है UPSSSC ने लोअर पीसीएस भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को आवेदन करने के लिए 25 जून तक का अतिरिक्त समय दिया है, साथ ही पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है .
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Published at : 18 Jun 2026 06:03 PM (IST)
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