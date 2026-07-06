हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलEngland Vs Mexico Pre Quarter Match:इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास

England Vs Mexico Pre Quarter Match:इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने 3-2 से मेजबान मेक्सिको को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 06 Jul 2026 01:13 PM (IST)
Preferred Sources

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने 3-2 से मेजबान मेक्सिको को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है.इंग्लैंड की तरफ से जीत का श्रेय जूड बेलिंगहैम को जाता है,जिन्होंने मात्र 98 सेकंड के अंदर दो गोल दाग कर टीम को मैच जीतवाया.

दोनों टीमों के बीच मुकाबला एस्टाडियो एज़्टेका में खेला जा रहा था.इस मुकाबले के दूसरे हाफ में इंग्लैंड की टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरना पड़ा,लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी और मुकाबले को जीत लिया.मुकाबला शुरू होने के 36 मिनेट बाद बेलिंगहैम ने शानदार हेडर से गोल दाग कर टीम को बढ़त दिलाई.98 सेकंड बाद ही उन्होंने एक और गोल दाग दिया.बेलिंगहैम द्वारा लगाए गए यह दो गोल विश्व कप में सबसे तेज दो गोल लगाने के रिकॉर्ड में शामिल हो गए हैं.

यह भी पढ़ें- MS DHONI Net Worth: धोनी की सालाना कमाई कितनी? कार और बाइक्स का सबसे महंगा कलेक्शन, जानकर उड़ जाएंगे होश!

जूलियन क्विनोनेस ने टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला

मेक्सिको की तरफ से गोल दागने जूलियन क्विनोनेस सामने आए.उन्होंने टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला और हाफ टाइम तक स्कोर 2-1 हो गया.दूसरे हाफ की शुरुआत में इंग्लैंड को एक बड़ा झटका लगा.जारेल क्वांसाह को रेड कार्ड दिखा दिया गया और टीम केवल 10 खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ सकी

इंग्लैंड का डिफेंस उनके सामने मजबूती से खड़ा रहा

इसके बाद मैच के 60वें मिनट में हैरी केन की पेनल्टी के चलते इंग्लैंड ने 3-1 से मुकाबले में बढ़त बना ली.इसके बाद मेक्सिको की तरफ से राउल जिमेनेज ने पेनल्टी में गोल दाग कर स्कोर 3-2 कर दिया.मेक्सिको ने मुकाबले में वापसी करने की पूरी कोशिश की,लेकिन इंग्लैंड का डिफेंस उनके सामने मजबूती से खड़ा रहा.

इंग्लैंड के नाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज

इस जीत के साथ इंग्लैंड ने काफी रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर लिया है.एस्टाडियो एज़्टेका में मेक्सिको को हराने वाली इंग्लैंड पहली टीम बन गई है.वहीं, जूड बेलिंगहैम के नाम भी 40 साल बाद एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.बेलिंगहैम के रिकॉर्ड को लोग 1986 के माराडोना से जोड़ रहे हैं.

11 जुलाई को क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला नॉर्वे से होगा.नॉर्वे ने प्री-क्वार्टर फाइनल में ब्राजील को हराकर विश्वकप का बड़ा उलटफेर कर दिया है.

यह भी पढ़ें- 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर इस खिलाड़ी ने कहा,'- 'उसे अभी से वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयार करो

Published at : 06 Jul 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 Jude Bellingham England Vs Mexico
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
England Vs Mexico Pre Quarter Match:इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: ब्राजील का सफर खत्म, एर्लिंग हालैंड के दो गोल से नॉर्वे ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह
FIFA World Cup 2026: ब्राजील का सफर खत्म, एर्लिंग हालैंड के दो गोल से नॉर्वे ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह
फ़ुटबॉल
Neymar Retirement: ब्राजील के वर्ल्ड कप से बाहर होते ही नेमार ने लिया संन्यास, तोड़ा करोड़ों फैंस का दिल
ब्राजील के वर्ल्ड कप से बाहर होते ही नेमार ने लिया संन्यास, तोड़ा करोड़ों फैंस का दिल
फ़ुटबॉल
Watch: फीफा वर्ल्ड कप से आई दिल तोड़ देने वाली तस्वीर, पिता का दर्द नहीं देख पाया बेटा; देखें वीडियो
फीफा वर्ल्ड कप से आई दिल तोड़ देने वाली तस्वीर, पिता का दर्द नहीं देख पाया बेटा; देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Dalai Lama Birthday: बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 2024 के झटके से उबरने के लिए मिशन 2027 पर बीजेपी की नजर! इन चार मुद्दों पर है खास फोकस
UP में 2024 के झटके से उबरने के लिए मिशन 2027 पर बीजेपी की नजर! इन चार मुद्दों पर है खास फोकस
विश्व
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
स्पोर्ट्स
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
ओटीटी
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
विश्व
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
फूड
Mango Shake Vs Aamras: मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
टेक्नोलॉजी
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
ABP NEWS
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Embed widget