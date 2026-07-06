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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव: आरजेडी ने कांग्रेस को दिया झटका, रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार

बांकीपुर उपचुनाव: आरजेडी ने कांग्रेस को दिया झटका, रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार

Bankipur By-Election: 2025 के चुनाव में भी बांकीपुर से ही रेखा गुप्ता को आरजेडी ने टिकट दिया था. अब जब इस सीट पर फिर से उपचुनाव हो रहा है तो पार्टी ने उन्हें ही मौका देने का फैसला लिया है.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 06 Jul 2026 05:15 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) से रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) आरजेडी की उम्मीदवार होंगी. सोमवार (06 जुलाई, 2026) को पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की गई.

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी बांकीपुर से ही रेखा गुप्ता को आरजेडी ने टिकट दिया था. अब जब इस सीट पर फिर से उपचुनाव हो रहा है तो पार्टी ने उन्हें ही मौका देने का फैसला लिया है.

आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेखा गुप्ता का नाम पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लिया. उनके इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस भी इस सीट पर अपना दावा ठोक रही थी. पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना था कि बांकीपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट है.

क्या बोले मंगनी लाल मंडल?

प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि हम लोग महागठबंधन में हैं और रेखा कुमारी महागठबंधन की उम्मीदवार हैं. हम लोग एक हैं और आगे भी एक रहेंगे. सभी गठबंधन का यह फैसला है. चुनाव प्रचार में महागठबंधन में शामिल सभी पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: 'जनता वर्तमान सरकार से नाखुश, तो…', प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव का पहला रिएक्शन

इस बार कोई चुनौती नहीं: रेखा गुप्ता

प्रत्याशी बनने के बाद रेखा गुप्ता ने मीडिया से कहा कि इस बार कोई चुनौती नहीं है. बांकीपुर की जनता का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है. हर हाल में हम चुनाव जीतेंगे. इस बार सिर्फ हम अकेले पुराने कैंडिडेट हैं बाकी सब तो नए होंगे.

प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है. पिछली बार भी उनकी पार्टी से कैंडिडेट चुनाव मैदान में थीं. रणनीतिकार होना और राजनीति करने में अंतर होता है. इस बार हम हर हाल में चुनाव जीतेंगे.

बीजेपी नेता ने कही एनडीए की जीत की बात

चाहे जन सुराज से प्रशांत किशोर हों या फिर आरजेडी से रेखा गुप्ता, एनडीए के नेता बांकीपुर से जीत को लेकर आश्वस्त हैं. बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा, "आम नागरिकों का, आम जनता का प्रचंड समर्थन बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी और NDA समर्थित उम्मीदवार को होगा. आज बांकीपुर में इतना विकास हुआ है. कहां से कहां पटना, बिहार और बांकीपुर पहुंच गया है..."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर से उम्मीदवार बनने के बाद प्रशांत किशोर का पहला इंटरव्यू, 'अगर मैं जीता तो…'

Published at : 06 Jul 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Bankipur Rekha Gupta RJD BIHAR NEWS Bankipur By-Election
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