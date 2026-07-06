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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC परीक्षा से पहले बड़ा एक्शन, AI से की फॉर्मों की जांच, 569 उम्मीदवारों के आवेदन हुए रद्द

UPSC परीक्षा से पहले बड़ा एक्शन, AI से की फॉर्मों की जांच, 569 उम्मीदवारों के आवेदन हुए रद्द

UPSC ने पहली बार AI की मदद से सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2026 के आवेदन फॉर्म की जांच की. इस जांच में 569 आवेदन नियमों के खिलाफ पाए गए, जिन्हें परीक्षा से पहले ही रद्द कर दिया गया.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 06 Jul 2026 04:16 PM (IST)
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  • अब गड़बड़ियाँ परीक्षा से पहले ही पकड़ी जा रही हैं.

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को पहले से ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार नई तकनीक का इस्तेमाल किया है. आयोग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से आवेदन फॉर्म की जांच की, जिसमें 569 ऐसे आवेदन मिले जो नियमों के मुताबिक सही नहीं थे. इन सभी फॉर्म को परीक्षा शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया.

15 साल के रिकॉर्ड की मदद से हुई जांच

UPSC ने बताया कि आवेदन की जांच के लिए पिछले 15 साल के रिकॉर्ड और डेटा का इस्तेमाल किया गया.AI की मदद से ऐसे मामलों की पहचान की गई, जिनमें एक ही उम्मीदवार ने कई आवेदन किए थे, तय सीमा से ज्यादा प्रयास किए गए थे या फिर गलत जानकारी देकर आवेदन भरा गया था.जांच पूरी होने के बाद ऐसे सभी आवेदन रद्द कर दिए गए.

पहली बार हुआ फेस ऑथेंटिकेशन

इस साल UPSC ने परीक्षा व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव किया.उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से करीब 30 मिनट पहले फेस ऑथेंटिकेशन कराया गया. इसके अलावा आवेदन भरते समय वेबकैम या मोबाइल से रियल टाइम लाइव फोटो अपलोड करना भी जरुरी किया गया, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति के परीक्षा देने की संभावना खत्म हो सके.

आधार नंबर से भी हुई पहचान की जानकरी

आयोग ने उम्मीदवारों से अपनी इच्छा से आधार नंबर देने का विकल्प भी रखा था.करीब 94 फीसदी अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय अपना आधार नंबर दिया. इससे उम्मीदवारों की पहचान का मिलान करने और आवेदन की जांच को और आसान बनाने में मदद मिली.

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श्रेणी बदलने वालों से मांगा गया जवाब

UPSC ने करीब 43,497 उम्मीदवारों को ईमेल भेजकर उनसे कैटेगरी में बदलाव का कारण पूछा. आयोग का कहना है कि श्रेणी बदलने से उम्मीदवार के प्रयासों की संख्या पर असर पड़ सकता है. इसलिए जिन उम्मीदवारों ने श्रेणी बदली, उनसे इसका स्पष्ट कारण मांगा गया.

अब पहले ही पकड़ी जा रही हैं गड़बड़ियां

पहले कई मामलों में नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार इंटरव्यू या दस्तावेजों की जांच के दौरान पकड़े जाते थे.लेकिन अब AI और डिजिटल वेरिफिकेशन की मदद से ऐसी गड़बड़ियां परीक्षा से पहले ही सामने आ रही हैं. इससे भर्ती प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बनने की उम्मीद है.

कितने उम्मीदवारों ने किया आवेदन?

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए करीब 8.18 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से लगभग 4.49 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. AI आधारित जांच और नई सुरक्षा व्यवस्था के जरिए आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.|

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Education UPSC Exam 2026 UPSC Prelims 2026
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