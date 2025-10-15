एक्सप्लोरर
ICSI में निकली भर्ती, यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल के पदों पर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन
ICSI ने यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती निकाली है, उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल के पदों के लिए भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार ICSI की आधिकारिक वेबसाइट www.icsi.edu पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 15 Oct 2025 02:20 PM (IST)
