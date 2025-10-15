हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीICSI में निकली भर्ती, यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल के पदों पर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन

ICSI में निकली भर्ती, यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल के पदों पर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन

ICSI ने यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती निकाली है, उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 15 Oct 2025 02:20 PM (IST)
ICSI ने यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती निकाली है, उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल के पदों के लिए भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार ICSI की आधिकारिक वेबसाइट www.icsi.edu पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

1/6
इन पदों के लिए उम्मीदवारों को CA/CS/CMS क्वालिफाइड या सेमी-क्वालिफाइड होना आवश्यक है. यानी चाहे आप पूरी तरह क्वालिफाइड हों या सेमी-क्वालिफाइड, दोनों ही पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इन पदों के लिए उम्मीदवारों को CA/CS/CMS क्वालिफाइड या सेमी-क्वालिफाइड होना आवश्यक है. यानी चाहे आप पूरी तरह क्वालिफाइड हों या सेमी-क्वालिफाइड, दोनों ही पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
2/6
उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए. उम्र की गणना आवेदन की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2025 के आधार पर की जाएगी. इसका उद्देश्य यह है कि युवा और योग्य उम्मीदवार ही इस भर्ती का लाभ उठा सकें.
उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए. उम्र की गणना आवेदन की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2025 के आधार पर की जाएगी. इसका उद्देश्य यह है कि युवा और योग्य उम्मीदवार ही इस भर्ती का लाभ उठा सकें.
3/6
इन पदों पर चयन मेरिट बेसिस पर किया जाएगा. यानी आपकी योग्यता और अनुभव के आधार पर ही चयन होगा. इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रहती है.
इन पदों पर चयन मेरिट बेसिस पर किया जाएगा. यानी आपकी योग्यता और अनुभव के आधार पर ही चयन होगा. इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रहती है.
4/6
यंग प्रोफेशनल के लिए पहले साल 75,000 रुपये प्रतिमाह, दूसरे साल 80,000 रुपये प्रतिमाह और तीसरे साल 85,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी निर्धारित की गई है.
यंग प्रोफेशनल के लिए पहले साल 75,000 रुपये प्रतिमाह, दूसरे साल 80,000 रुपये प्रतिमाह और तीसरे साल 85,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी निर्धारित की गई है.
5/6
असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल के लिए पहले साल 40,000 रुपये प्रतिमाह, दूसरे साल 42,500 रुपये प्रतिमाह और तीसरे साल 45,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी. इसका मतलब है कि यंग प्रोफेशनल के रूप में शुरुआत करते ही आपको आकर्षक पैकेज मिलेगा और अनुभव के साथ आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी.
असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल के लिए पहले साल 40,000 रुपये प्रतिमाह, दूसरे साल 42,500 रुपये प्रतिमाह और तीसरे साल 45,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी. इसका मतलब है कि यंग प्रोफेशनल के रूप में शुरुआत करते ही आपको आकर्षक पैकेज मिलेगा और अनुभव के साथ आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी.
6/6
आवेदन करना आसान है. इसके लिए उम्मीदवारों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले ICSI की आधिकारिक वेबसाइट www.icsi.edu पर जाएं. वहां Recruitment सेक्शन में क्लिक करें और संबंधित भर्ती के लिंक पर जाएं. आवेदन फॉर्म खोलें, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फॉर्म भरें. फॉर्म सब्मिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें.
आवेदन करना आसान है. इसके लिए उम्मीदवारों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले ICSI की आधिकारिक वेबसाइट www.icsi.edu पर जाएं. वहां Recruitment सेक्शन में क्लिक करें और संबंधित भर्ती के लिंक पर जाएं. आवेदन फॉर्म खोलें, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फॉर्म भरें. फॉर्म सब्मिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें.
Published at : 15 Oct 2025 02:20 PM (IST)
Tags :
JObs ICSI Jobs 2025 Young Professional Vacancy

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
बिहार
LJP Candidate List: BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
बिहार
LJP Candidate List: BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में कैसी दिखती थीं हेमा मालिनी? 10 फोटोज में देखें ड्रीम गर्ल की खूबसूरती, जिसके धर्मेंद्र हो गए थे दीवाने
जवानी के दिनों में कैसी दिखती थीं हेमा मालिनी? 10 फोटोज में देखें ड्रीम गर्ल की खूबसूरती, जिसके धर्मेंद्र हो गए थे दीवाने
यूटिलिटी
कितने रुपये में खोल सकते हैं क्रिकेट की बॉल बनाने वाली फैक्ट्री, हर महीने कितनी होगी कमाई?
कितने रुपये में खोल सकते हैं क्रिकेट की बॉल बनाने वाली फैक्ट्री, हर महीने कितनी होगी कमाई?
शिक्षा
डिग्री नहीं, अब स्किल्स हैं सफलता की चाबी! हार्वर्ड की रिपोर्ट ने खोला बड़ा राज
डिग्री नहीं, अब स्किल्स हैं सफलता की चाबी! हार्वर्ड की रिपोर्ट ने खोला बड़ा राज
हेल्थ
Cervical Pain: कहीं बड़ा ब्रेस्ट साइज तो नहीं बन रहा सर्वाइकल पेन का कारण, जान लें कैसे होता है नुकसान?
कहीं बड़ा ब्रेस्ट साइज तो नहीं बन रहा सर्वाइकल पेन का कारण, जान लें कैसे होता है नुकसान?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget