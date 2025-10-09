हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ESIC में निकली फैकल्टी के पदों पर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, लाखों में है सैलरी

ESIC में निकली फैकल्टी के पदों पर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, लाखों में है सैलरी

ईएसआईसी ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 11 पदों के लिए भर्ती निकाली है. इंटरव्यू 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 9 बजे आयोजित होगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Oct 2025 11:04 AM (IST)
ईएसआईसी ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 11 पदों के लिए भर्ती निकाली है. इंटरव्यू 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 9 बजे आयोजित होगा.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने मेडिकल फील्ड में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका दिया है. ESIC की तरफ से कई पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए शानदार सैलरी मिलेगी.

ईएसआईसी की ओर से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 11 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें प्रोफेसर के लिए 2, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 पद शामिल हैं.
ईएसआईसी की ओर से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 11 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें प्रोफेसर के लिए 2, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 पद शामिल हैं.
इस भर्ती के लिए किसी ऑनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं है. उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. यह इंटरव्यू 16 अक्टूबर 2025 को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवारों को सुबह 9 बजे तक इंटरव्यू स्थल पर पहुंचना होगा ताकि दस्तावेजों की जांच और प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके.
इस भर्ती के लिए किसी ऑनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं है. उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. यह इंटरव्यू 16 अक्टूबर 2025 को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवारों को सुबह 9 बजे तक इंटरव्यू स्थल पर पहुंचना होगा ताकि दस्तावेजों की जांच और प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके.
वेतन की बात करें तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने कर्मचारियों को आकर्षक सैलरी प्रदान करता है. प्रोफेसर के पद पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को प्रतिमाह 2,22,543 रुपये का वेतन मिलेगा. एसोसिएट प्रोफेसर को हर महीने 1,47,986 रुपये और असिस्टेंट प्रोफेसर को 1,27,141 रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा उम्मीदवारों को सरकार द्वारा तय अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी.
वेतन की बात करें तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने कर्मचारियों को आकर्षक सैलरी प्रदान करता है. प्रोफेसर के पद पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को प्रतिमाह 2,22,543 रुपये का वेतन मिलेगा. एसोसिएट प्रोफेसर को हर महीने 1,47,986 रुपये और असिस्टेंट प्रोफेसर को 1,27,141 रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा उम्मीदवारों को सरकार द्वारा तय अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी.
इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी तय की गई है. उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमडी, एमएस, एमएससी या पीएचडी की डिग्री होना जरूरी है. साथ ही संबंधित विषय में आवश्यक अनुभव और पात्रता मानदंडों को भी पूरा करना होगा. मेडिकल क्षेत्र में शिक्षण का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.
इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी तय की गई है. उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमडी, एमएस, एमएससी या पीएचडी की डिग्री होना जरूरी है. साथ ही संबंधित विषय में आवश्यक अनुभव और पात्रता मानदंडों को भी पूरा करना होगा. मेडिकल क्षेत्र में शिक्षण का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.
आयु सीमा की बात करें तो इन पदों के लिए अधिकतम आयु 67 वर्ष तय की गई है. यानी कि इससे अधिक उम्र के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते. हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट भी दी जा सकती है.
आयु सीमा की बात करें तो इन पदों के लिए अधिकतम आयु 67 वर्ष तय की गई है. यानी कि इससे अधिक उम्र के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते. हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट भी दी जा सकती है.
वॉक-इन-इंटरव्यू के दिन उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा. इन दस्तावेजों में कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र, एमबीबीएस सर्टिफिकेट, पीजी और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एमडी या एमएस की डिग्री, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), अनुभव प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियां और फोटो कॉपी दोनों साथ ले जाना जरूरी है.
वॉक-इन-इंटरव्यू के दिन उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा. इन दस्तावेजों में कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र, एमबीबीएस सर्टिफिकेट, पीजी और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एमडी या एमएस की डिग्री, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), अनुभव प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियां और फोटो कॉपी दोनों साथ ले जाना जरूरी है.
Published at : 09 Oct 2025 11:04 AM (IST)
