एक्सप्लोरर
ESIC में निकली फैकल्टी के पदों पर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, लाखों में है सैलरी
ईएसआईसी ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 11 पदों के लिए भर्ती निकाली है. इंटरव्यू 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 9 बजे आयोजित होगा.
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने मेडिकल फील्ड में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका दिया है. ESIC की तरफ से कई पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए शानदार सैलरी मिलेगी.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 09 Oct 2025 11:04 AM (IST)
शिक्षा
6 Photos
ESIC में निकली फैकल्टी के पदों पर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, लाखों में है सैलरी
शिक्षा
6 Photos
बीसीसीआई से ही नहीं बल्ले और हेलमेट से भी कमाते हैं क्रिकेटर, जानें कैसे होती है कमाई?
शिक्षा
6 Photos
एक विज्ञापन करने के लिए कितनी फीस चार्ज करते हैं विराट कोहली? रकम जानकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
6 Photos
राजस्थान में फिर बजेगा देशभक्ति का बिगुल, 29 अक्टूबर से शुरू होगी तीसरी इंडियन आर्मी भर्ती रैली
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'लोगों के दर्द को हमेशा...', गाजा में थमेगा युद्ध! शांति समझौते पर संयुक्त राष्ट्र ने हमास-इजरायल से क्या कहा
बिहार
नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक, दरभंगा शहरी क्षेत्र से आरके मिश्रा होंगे जन सुराज के उम्मीदवार
इंडिया
तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
क्रिकेट
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
Advertisement
शिक्षा
6 Photos
ESIC में निकली फैकल्टी के पदों पर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, लाखों में है सैलरी
शिक्षा
6 Photos
बीसीसीआई से ही नहीं बल्ले और हेलमेट से भी कमाते हैं क्रिकेटर, जानें कैसे होती है कमाई?
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion