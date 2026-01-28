एक्सप्लोरर
यहां निकली फार्मासिस्ट के बंपर पदों पर वैकेंसी,जानें सैलरी समेत सब कुछ
DSHM ने फार्मासिस्ट के 200 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं,
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की ओर से फार्मासिस्ट के पदों पर बंपर भर्ती निकाली गई है.इस भर्ती के तहत कुल 200 पदों को भरा जाएगा. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार तय तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 28 Jan 2026 04:03 PM (IST)
Tags :JObs Pharmacist Vacancy
