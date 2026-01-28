हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यहां निकली फार्मासिस्ट के बंपर पदों पर वैकेंसी,जानें सैलरी समेत सब कुछ

यहां निकली फार्मासिस्ट के बंपर पदों पर वैकेंसी,जानें सैलरी समेत सब कुछ

DSHM ने फार्मासिस्ट के 200 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं,

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 28 Jan 2026 04:03 PM (IST)
DSHM ने फार्मासिस्ट के 200 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं,

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की ओर से फार्मासिस्ट के पदों पर बंपर भर्ती निकाली गई है.इस भर्ती के तहत कुल 200 पदों को भरा जाएगा. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार तय तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन ने फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए अलग-अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा. यह भर्ती नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत की जा रही है और चयनित उम्मीदवारों को दिल्ली में ही नियुक्ति दी जाएगी.
दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन ने फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए अलग-अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा. यह भर्ती नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत की जा रही है और चयनित उम्मीदवारों को दिल्ली में ही नियुक्ति दी जाएगी.
इस भर्ती में कुल 200 पद रखे गए हैं. इनमें सामान्य वर्ग के लिए 38 पद, ओबीसी के लिए 69 पद, एससी के लिए 41 पद, एसटी के लिए 32 पद और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 20 पद आरक्षित हैं. आरक्षण का लाभ सरकारी नियमों के अनुसार मिलेगा.
इस भर्ती में कुल 200 पद रखे गए हैं. इनमें सामान्य वर्ग के लिए 38 पद, ओबीसी के लिए 69 पद, एससी के लिए 41 पद, एसटी के लिए 32 पद और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 20 पद आरक्षित हैं. आरक्षण का लाभ सरकारी नियमों के अनुसार मिलेगा.
Published at : 28 Jan 2026 04:03 PM (IST)
