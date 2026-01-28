यहां निकली फार्मासिस्ट के बंपर पदों पर वैकेंसी,जानें सैलरी समेत सब कुछ

दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन ने फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए अलग-अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा. यह भर्ती नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत की जा रही है और चयनित उम्मीदवारों को दिल्ली में ही नियुक्ति दी जाएगी.