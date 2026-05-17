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बिहार में निकली असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती,रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू,यहां जानें पूरी डिटेल्स
बिहार में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी,इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अधिकारीक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर आवेदन 21 मई से कर सकते हैं....
बिहार में नौकरी की तलाश कर उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. बीपीएसएससी की तरफ से असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है. जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
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Published at : 17 May 2026 10:09 AM (IST)
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