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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीबिहार में निकली असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती,रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू,यहां जानें पूरी डिटेल्स

बिहार में निकली असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती,रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू,यहां जानें पूरी डिटेल्स

बिहार में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी,इच्छुक और योग्य  उम्मीदवार अधिकारीक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर आवेदन 21 मई से कर सकते हैं....

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 May 2026 10:09 AM (IST)
बिहार में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी,इच्छुक और योग्य  उम्मीदवार अधिकारीक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर आवेदन 21 मई से कर सकते हैं....

बिहार में नौकरी की तलाश कर उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. बीपीएसएससी की तरफ से असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है. जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. 

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वह कैंडिडेट्स जो राज्य में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं. वह 21 मई से आवेदन कर पाएंगे. आवेदन करने की लास्ट डेट 21 जून तय की गई है.
वह कैंडिडेट्स जो राज्य में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं. वह 21 मई से आवेदन कर पाएंगे. आवेदन करने की लास्ट डेट 21 जून तय की गई है.
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अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्यूनिकेशन, इलेक्ट्रीकल या कम्यूनिकेशन में डिप्लोमा पास होना जरूरी है.
अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्यूनिकेशन, इलेक्ट्रीकल या कम्यूनिकेशन में डिप्लोमा पास होना जरूरी है.
Published at : 17 May 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
BPSSC JObs Assistant Sub Inspector Jobs Bpssc.bihar.gov.in

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