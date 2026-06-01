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हिंदी न्यूज़शिक्षा4 लाख स्टूडेंट 11 लाख कॉपी... विवादों के बीच आज से खुल रहा CBSE का री-इवैल्यूएशन पोर्टल

4 लाख स्टूडेंट 11 लाख कॉपी... विवादों के बीच आज से खुल रहा CBSE का री-इवैल्यूएशन पोर्टल

CBSE ने आज से री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू इस बार 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने 11 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी मांगी है. OSM मूल्यांकन प्रणाली को लेकर उठे विवादों के बीच छात्र अपने अंकों की दोबारा जांच करा सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 01 Jun 2026 11:07 AM (IST)
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  • 4 लाख छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी मांगी है.
  • OSM सिस्टम से मूल्यांकन पर छात्रों ने सवाल उठाए.
  • CBSE ने पुनर्मूल्यांकन की फीस में राहत दी.
  • पारदर्शिता की मांग को लेकर बहस जारी है.

CBSE कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम जारी होने के बाद देशभर में मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठे हैं. बड़ी संख्या में छात्रों ने अपने अंकों पर आपत्ति जताते हुए उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी मांगी है. इसी बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज से री-इवैल्यूएशन और उत्तर पुस्तिका सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि इस बार 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपनी कॉपियां देखने के लिए आवेदन किया है, जबकि कुल 11 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की मांग दर्ज की गई है.

रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे आवेदन

CBSE के अनुसार इस साल 4,04,319 छात्रों ने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है. इन छात्रों ने कुल 11,31,961 उत्तर पुस्तिकाओं की मांग की. बोर्ड अब तक करीब 8.98 लाख उत्तर पुस्तिकाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करा चुका है.यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक मानी जा रही है और इससे छात्रों की बढ़ती चिंताओं का अंदाजा लगाया जा सकता है.

OSM सिस्टम पर उठे सवाल

इस वर्ष CBSE ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम का इस्तेमाल किया.इस प्रणाली के तहत परीक्षक स्कैन की गई कॉपियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जांचते हैं.बोर्ड का कहना है कि इससे मूल्यांकन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनी है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद कई छात्रों ने इस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए.कई विद्यार्थियों ने दावा किया कि उन्हें उम्मीद से काफी कम अंक मिले हैं. वहीं कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि उनकी कॉपियों के कुछ उत्तरों की जांच नहीं की गई या फिर स्कैन की गई कॉपियों में तकनीकी खामियां थीं.सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई स्क्रीनशॉट और शिकायतें वायरल हुईं, जिससे मामला और चर्चा में आ गया.

फीस में राहत देकर CBSE ने किया बड़ा बदलाव

छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद CBSE ने पोस्ट-रिजल्ट सेवाओं की फीस में भी बदलाव किया है. अब छात्र 100 रुपये प्रति विषय देकर अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं. अंकों के सत्यापन के लिए भी 100 रुपये प्रति विषय शुल्क तय किया गया है.वहीं री-इवैल्यूएशन के लिए प्रति प्रश्न के आधार पर शुल्क लिया जाएगा.बोर्ड का कहना है कि शुल्क में कमी का उद्देश्य छात्रों को राहत देना और उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की सही तरीके से जांच करने का अवसर देना है.

कौन कर सकता है री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन?

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे सबसे पहले अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद उत्तरों और अंक जोड़ने की प्रक्रिया को ध्यान से देख सकते हैं.यदि किसी प्रश्न की जांच नहीं हुई है या अंक देने में गलती दिखाई देती है, तो छात्र सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: कल से शुरू होंगी CS जून 2026 परीक्षाएं, एग्जाम सेंटर जाने से पहले जरूर रखें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स

CBSE ने स्पष्ट किया है कि री-इवैल्यूएशन के बाद अंक बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं और पहले जैसे भी रह सकते हैं. पुनर्मूल्यांकन के बाद जारी किए गए अंक ही अंतिम माने जाएंगे.

पारदर्शिता को लेकर जारी है बहस

री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद OSM प्रणाली को लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है.छात्र संगठन, अभिभावक और शिक्षा विशेषज्ञ लगातार मूल्यांकन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि डिजिटल मूल्यांकन भविष्य की जरूरत है, लेकिन इसे पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक कमियों को दूर करना जरूरी है.


ऐसे करें CBSE Re-evaluation के लिए आवेदन

  • CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर उपलब्ध "Re-evaluation/Verification of Marks 2026" लिंक पर क्लिक करें.
  • रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और अन्य जरूरी विवरण दर्ज करके लॉगिन करें.
  • जिस विषय की उत्तर पुस्तिका देखनी है, उसका चयन करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान करें.
  • स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका डाउनलोड कर ध्यान से जांचें.
  • यदि किसी उत्तर की जांच नहीं हुई है या अंक देने में त्रुटि दिखाई देती है तो Verification of Marks के लिए आवेदन करें.
  • संतुष्ट न होने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर Re-evaluation के लिए आवेदन जमा करें.

    यह भी पढ़ें - IIT में एडमिशन का मौका, जेईई एडवांस रिजल्ट के साथ शुरू हुई अगली बड़ी प्रक्रिया

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Education CBSE Result 2026 CBSE Answer Sheet CBSE Re-evaluation 2026
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