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हिंदी न्यूज़शिक्षाIIT में एडमिशन का मौका, जेईई एडवांस रिजल्ट के साथ शुरू हुई अगली बड़ी प्रक्रिया

IIT में एडमिशन का मौका, जेईई एडवांस रिजल्ट के साथ शुरू हुई अगली बड़ी प्रक्रिया

JEE Advanced 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद अब IIT, NIT और IIIT में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सफल उम्मीदवार 2 जून से JoSAA काउंसलिंग में भाग लेकर अपनी पसंद के कॉलेज और ब्रांच का चयन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 01 Jun 2026 10:35 AM (IST)
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  • जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, प्रवेश प्रक्रिया शुरू.
  • शुभम कुमार ने टॉप किया, दिल्ली जोन का दबदबा.
  • 2 जून से शुरू होगी JoSAA काउंसलिंग, कॉलेज चुनें.
  • IIT, NIT, IIIT में प्रवेश के लिए चॉइस फिलिंग महत्वपूर्ण.

जेईई एडवांस2026 का रिजल्ट जारी होने के साथ ही छात्रों के लिए एडमिशन की सबसे जरूरी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब JoSAA Counselling 2026 के जरिए IIT, NIT, IIIT और अन्य सरकारी तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे. ऐसे में छात्रों के सामने अब सही कॉलेज और सही ब्रांच चुनने का मौका होगा.

टॉपर्स ने बिखेरा जलवा
JEE Advanced 2026 के नतीजों में दिल्ली जोन का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. परीक्षा में शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 प्राप्त की और देश के टॉपर बने.वहीं छात्राओं की श्रेणी में आरोही देशपांडे ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए टॉप स्थान हासिल किया. इस साल जारी मेरिट सूची में दिल्ली जोन का दबदबा साफ नजर आया, जहां शीर्ष रैंक हासिल करने वाले कई उम्मीदवार इसी जोन से रहे. अब इन सफल अभ्यर्थियों समेत हजारों छात्र JoSAA Counselling 2026 के जरिए IIT, NIT, IIIT और अन्य प्रमुख तकनीकी संस्थानों में प्रवेश की दौड़ में शामिल होंगे.

रिजल्ट के बाद शुरू हुआ एडमिशन का दौर

जेईई एडवांस2026 का परिणाम आने के बाद लाखों छात्रों की नजर अब काउंसलिंग प्रक्रिया पर है. परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए JoSAA काउंसलिंग ही वह माध्यम है जिसके जरिए देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में सीट आवंटन किया जाएगा. इसी प्रक्रिया के आधार पर छात्रों को उनकी रैंक और पसंद के अनुसार कॉलेज मिलेगा.

2 जून से शुरू होगी JoSAA काउंसलिंग

JoSAA की काउंसलिंग प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो रही है. उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपनी पसंद के कॉलेज तथा ब्रांच का चयन करना होगा.इसके बाद विभिन्न चरणों में सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

IIT, NIT और IIIT में मिलेगा प्रवेश

JoSAA के माध्यम से देश के IIT, NIT, IIIT और अन्य सरकारी वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में प्रवेश दिया जाता है.एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए छात्र कई संस्थानों और कोर्सों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे प्रवेश प्रक्रिया आसान हो जाती है.

ये भी पढ़ें: कल से शुरू होंगी CS जून 2026 परीक्षाएं, एग्जाम सेंटर जाने से पहले जरूर रखें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स

चॉइस फिलिंग में न करें जल्दबाजी

विशेषज्ञों का कहना है कि काउंसलिंग के दौरान चॉइस फिलिंग सबसे अहम चरण होता है. छात्रों को केवल लोकप्रिय कॉलेजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपनी रुचि, करियर लक्ष्य, ब्रांच की संभावनाएं और प्लेसमेंट रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर विकल्प भरने चाहिए.

AAT रजिस्ट्रेशन भी हुआ शुरू

जो छात्र IIT के B.Arch. कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए Architecture Aptitude Test (AAT) 2026 का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है.आवेदन प्रक्रिया आज सुबह 10 बजे से शुरू होकर 2 जून शाम 5 बजे तक चलेगी. केवल JEE Advanced 2026 में सफल उम्मीदवार ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.


कैसे करें JoSAA Counselling 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन?

स्टेप1: JoSAA की आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर जाएं.
स्टेप 2: JEE Main या JEE Advanced से जुड़े लॉगिन विवरण की मदद से साइन इन करें.
स्टेप 3: अपनी जानकारी और नोटिफिकेशन चेक करें.
स्टेप 4: पसंदीदा IIT, NIT, IIIT और GFTI संस्थानों तथा ब्रांचों का चयन करें.
स्टेप 5: अपनी पसंद के अनुसार चॉइस फिलिंग पूरी करें और विकल्पों को सेव करें.
स्टेप 6: अंतिम तिथि से पहले अपनी चॉइस लॉक कर दें.
स्टेप 7: मॉक सीट अलॉटमेंट और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का इंतजार करें.
स्टेप 8: सीट मिलने पर Seat Acceptance Fee जमा करें और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करें.

यह भी पढ़ें - JEE Advanced 2026 Result: जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने किया टॉप

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Education JEE Advanced Result 2026 JoSAA Counselling 2026 JEE Advanced Counselling
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