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रेलवे में निकली टेक्नीशियन भर्ती, भरे जाएंगे 6500 से ज्यादा पद, एक क्लिक में जान लें पूरी जानकारी

RRB Technician Recruitment 2026: इंडियन रेलवे ने टेक्नीशियन के बंपर पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 May 2026 05:17 PM (IST)
RRB Technician Recruitment 2026: इंडियन रेलवे ने टेक्नीशियन के बंपर पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

भारतीय रेलवे में तकनीकी पदों पर बड़ी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने टेक्नीशियन ग्रेड I सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड III के 6565 पदों के लिए सेंट्रलाइज्ड एंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

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इस भर्ती के तहत कुल 6565 पदों में से 323 पद टेक्नीशियन ग्रेड I सिग्नल के लिए और 6242 पद टेक्नीशियन ग्रेड III के लिए निर्धारित किए गए हैं. टेक्नीशियन ग्रेड I सिग्नल के लिए BSc या डिप्लोमा अनिवार्य है, जबकि टेक्नीशियन ग्रेड III के लिए 10वीं पास के साथ ITI जरूरी होगा.
इस भर्ती के तहत कुल 6565 पदों में से 323 पद टेक्नीशियन ग्रेड I सिग्नल के लिए और 6242 पद टेक्नीशियन ग्रेड III के लिए निर्धारित किए गए हैं. टेक्नीशियन ग्रेड I सिग्नल के लिए BSc या डिप्लोमा अनिवार्य है, जबकि टेक्नीशियन ग्रेड III के लिए 10वीं पास के साथ ITI जरूरी होगा.
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उम्र सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 के आधार पर ग्रेड I सिग्नल के लिए उम्र 18 से 33 वर्ष और ग्रेड III के लिए 18 से 30 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी. ग्रेड I सिग्नल को लेवल 5 के तहत 29,200 रुपये शुरुआती वेतन मिलेगा, जबकि ग्रेड III को लेवल 2 के तहत 19,900 रुपये शुरुआती वेतन दिया जाएगा.
उम्र सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 के आधार पर ग्रेड I सिग्नल के लिए उम्र 18 से 33 वर्ष और ग्रेड III के लिए 18 से 30 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी. ग्रेड I सिग्नल को लेवल 5 के तहत 29,200 रुपये शुरुआती वेतन मिलेगा, जबकि ग्रेड III को लेवल 2 के तहत 19,900 रुपये शुरुआती वेतन दिया जाएगा.
Published at : 18 May 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Education JObs Railway Jobs 2026 RRB Technician Recruitment 2026 Railway Technician Vacancy 2026

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