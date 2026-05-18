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रेलवे में निकली टेक्नीशियन भर्ती, भरे जाएंगे 6500 से ज्यादा पद, एक क्लिक में जान लें पूरी जानकारी
RRB Technician Recruitment 2026: इंडियन रेलवे ने टेक्नीशियन के बंपर पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
भारतीय रेलवे में तकनीकी पदों पर बड़ी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने टेक्नीशियन ग्रेड I सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड III के 6565 पदों के लिए सेंट्रलाइज्ड एंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
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Published at : 18 May 2026 05:17 PM (IST)
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