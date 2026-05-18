रेलवे में निकली टेक्नीशियन भर्ती, भरे जाएंगे 6500 से ज्यादा पद, एक क्लिक में जान लें पूरी जानकारी

उम्र सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 के आधार पर ग्रेड I सिग्नल के लिए उम्र 18 से 33 वर्ष और ग्रेड III के लिए 18 से 30 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी. ग्रेड I सिग्नल को लेवल 5 के तहत 29,200 रुपये शुरुआती वेतन मिलेगा, जबकि ग्रेड III को लेवल 2 के तहत 19,900 रुपये शुरुआती वेतन दिया जाएगा.