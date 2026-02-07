दिल्ली हाई कोर्ट में निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जानें पूरी डिटेल्स

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है. इसके अलावा उम्मीदवार को अंग्रेजी टाइपिंग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट होना जरूरी रखा गया है. यह योग्यता चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाएगी.