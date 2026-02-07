एक्सप्लोरर
दिल्ली हाई कोर्ट में निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जानें पूरी डिटेल्स
दिल्ली हाई कोर्ट ने जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और रेस्टोरर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी,इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी भर्ती में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और रेस्टोरर पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 152 पद भरे जाएंगे. इसमें अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार पद निर्धारित किए गए हैं. सामान्य वर्ग के लिए 62 पद, EWS के लिए 12 पद, OBC के लिए 44 पद, SC के लिए 20 पद और ST के लिए 14 पद आरक्षित किए गए हैं.
