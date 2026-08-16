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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या होता है Thermal Scanner, जानें कैसे करता है काम?

क्या होता है Thermal Scanner, जानें कैसे करता है काम?

Thermal Scanner में नॉर्मली Infrared Sensor या Thermal Imaging Sensor का इस्तेमाल किया जाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 16 Aug 2026 06:47 AM (IST)
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  • थर्मल स्कैनर इन्फ्रारेड विकिरण से वस्तुओं का तापमान बताता है।
  • इन्फ्रारेड सेंसर ऊर्जा को सिग्नल में बदलकर तापमान दिखाता है।
  • यह शरीर की गर्मी मापता है, पर सटीक नहीं होता।
  • अस्पताल, एयरपोर्ट और सार्वजनिक स्थानों पर यह उपयोगी है।

Thermal Scanner: टेक्नोलॉजी की दुनिया में ज्यादातर काम अब तकनीक की मदद से किए जा रहे हैं. ऐसे में मार्केट में कई तरह के डिवाइस भी मौजूद हैं जो लोगों के काम को आसान बनाने का काम करते हैं. अक्सर आपने एयरपोर्ट, अस्पताल, ऑफिस, मॉल और कई पब्लिक प्लेस में ऐसे डिवाइस देखे होंगे जो बिना शरीर को छुए कुछ ही सेकंड में टेंपरेचर बता देते हैं. इन्हें Thermal Scanner या Thermal Camera कहा जाता है. आइए जानते हैं कि ये डिवाइस कैसे काम करते हैं.

क्या होता है Thermal Scanner?

दरअसल, Thermal Scanner एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसी चीज या इंसान से निकलने वाली इन्फ्रारेड रेडिएशन (Infrared Radiation) को पहचानकर उसकी बॉडी का टेंपरेचर बताता है. नॉर्मल कैमरा जहां दिखाई देने वाली रोशनी को कैप्चर करता है, वहीं Thermal Scanner ऐसी इंफ्रारेड एनर्जी को डिटेक्ट करता है जिसे इंसानी आंखें से नहीं देखा जा सकता है. इसी वजह से ये अंधेरे में भी गर्म और ठंडी चीजों के बीच का अंतर आसानी से पहचान लेता है.

कौन-सी टेक्नोलॉजी का होता है इस्तेमाल?

बताते चलें कि Thermal Scanner में नॉर्मली Infrared Sensor या Thermal Imaging Sensor का इस्तेमाल किया जाता है. ये सेंसर शरीर से आने वाली इंफ्रारेड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है.

इसके बाद सॉफ्टवेयर उस सिग्नल की जांच करता है. इसके बाद डिवाइस में मौजूद Thermal Cameras डेटा के आधार पर एक थर्मल मैप तैयार करते हैं जिसमें अलग-अलग टेंपरेचर वाले हिस्से अलग रंगों में दिखाई देते हैं.

कैसे पता चलता है शरीर का टेंपरेचर?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंसानी शरीर लगातार गर्मी छोड़ता है. शरीर का टेंपरेचर जितना ज्यादा होगा, उससे निकलने वाली इंफ्रारेड एनर्जी का पैटर्न भी उतना ही अलग होगा. Thermal Scanner में लगे खास सेंसर इस एनर्जी को पकड़ते हैं.

इसके बाद डिवाइस का सिस्टम इस डेटा को प्रोसेस करके टेंपरेचर का अनुमान लगाता है. स्क्रीन पर अलग-अलग रंगों या नंबरों के रूप में टेंपरेचर दिखाई देता है. यही वजह है कि किसी व्यक्ति के पास डिवाइस ले जाए बिना भी उसके शरीर की का टेंपरेचर देखा जा सकता है.

क्या Thermal Scanner बिल्कुल सटीक होता है?

ऐसा कहना सही नहीं होगा. दरअसल, Thermal Scanner हर स्थिति में मेडिकल थर्मामीटर जितना सटीक नहीं होता है. ये सिर्फ इंसान के शरीर के बाहरी टेंपरेच को मापता है. इसीलिए बाहर का मौसम, धूप, तेज हवा, पसीना, चेहरे पर मास्क या चश्मा और डिवाइस से दूरी जैसे कई चीज इस डिवाइस के रिजल्ट्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं.

कहां होता है इसका इस्तेमाल?

आपको बता दें कि Thermal Scanner का इस्तेमाल कई जगहों में किया जाता है. अस्पतालों में मरीजों की निगरानी, एयरपोर्ट और कई सारे पब्लिक प्लेस में एंट्री प्वाइंट्स पर स्क्रीनिंग और इलेक्ट्रिकल डिवाइसों में ओवरहीटिंग का पता लगाने के लिए ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा काम आती है.

यह भी पढ़ें: क्या होते हैं बिना ब्लेड वाले पंखें? जानें क्या है टेक्नोलॉजी

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 16 Aug 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Thermal Scanner
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