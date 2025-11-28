एक्सप्लोरर
अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी पाना भारतीय स्टूडेंट्स के लिए चुनौती क्यों? यह है वजह
अमेरिका में बैचलर डिग्री होल्डर्स के लिए जॉब मार्केट चुनौतीपूर्ण हो गया है, हर चार में से एक ग्रेजुएट बेरोजगार है. भारतीय छात्रों के लिए जरूरी है कि वे सिर्फ डिग्री तक सीमित न रहें.
अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए अब सावधान रहने का वक्त आ गया है. हर साल हजारों भारतीय छात्र 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन (UG) करने के लिए अमेरिका जाते हैं, और उनके लिए लक्ष्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि पढ़ाई के तुरंत बाद नौकरी पाना भी होता है. छात्रों और उनके परिवारों के लिए यह निवेश लाखों रुपये का होता है, इसलिए वे उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें रोजगार का अवसर मिलेगा.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 28 Nov 2025 07:04 AM (IST)
नौकरी
6 Photos
स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में निकली 158 पदों पर भर्ती, बिना इंटरव्यू हो रहा सिलेक्शन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
विश्व
एक बार फिर कांप उठी धरती, 6.0 की तीव्रता से आए भूकंप के बाद दहशत में लोग
राजस्थान
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
बॉलीवुड
फातिमा सना शेख या विजय वर्मा, 'गुस्ताख इश्क' के किस स्टार के पास है ज्यादा दौलत?
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion