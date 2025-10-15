हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
12वीं पास के लिए शानदार मौका, इस राज्य में निकली 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

12वीं पास के लिए शानदार मौका, इस राज्य में निकली 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 15 Oct 2025 11:14 AM (IST)
यदि आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद खास है. बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (BSSC) ने एक बड़ा मौका दिया है. आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी करते हुए 23,175 पदों पर भर्ती की घोषणा की है.

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 27 नवंबर 2025 तक चलेगी. यानी उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए लगभग डेढ़ महीने का समय है. इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की. इस परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना जरूरी है. अच्छी बात यह है कि यह भर्ती केवल बिहार के लिए नहीं, बल्कि सभी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए खुली है. यानी देशभर के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं.
उम्र की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष रखी गई है. हालांकि, आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
अब बात करते हैं पदों की संख्या की. इस भर्ती के माध्यम से कुल 23,175 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इनमें सबसे ज्यादा पद लोवर डिवीजन क्लर्क (LDC) के हैं. इसके अलावा क्लर्क, टाइपिस्ट, जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर, एनिमल हसबैंड्री हेल्पर (पशु पालन सहायक) और बेंच क्लर्क जैसे पद भी शामिल हैं. यानी यह भर्ती कई विभागों में रोजगार का मौका लेकर आई है.
इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क बेहद सामान्य रखा गया है. सभी वर्गों के उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क देना होगा, जो ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान किया जा सकता है.
अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रक्रिया बहुत आसान है. सबसे पहले BSSC की आधिकारिक वेबसाइट onlinebssc.com पर जाएं. होमपेज पर आपको भर्ती से जुड़ा लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें. फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स भरनी होगी. फिर उम्मीदवार आगे का प्रोसेस कर फॉर्म सबमिट कर दें.
Published at : 15 Oct 2025 11:14 AM (IST)
Bihar Jobs JOB BSSC Inter Level Recruitment 2025

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
