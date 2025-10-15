एक्सप्लोरर
12वीं पास के लिए शानदार मौका, इस राज्य में निकली 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) ने 12वीं पास युवाओं के लिए बड़ा मौका दिया है. आयोग ने इंटर लेवल भर्ती 2025 के तहत 23,175 पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर रहा है.
यदि आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद खास है. बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (BSSC) ने एक बड़ा मौका दिया है. आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी करते हुए 23,175 पदों पर भर्ती की घोषणा की है.
Published at : 15 Oct 2025 11:14 AM (IST)
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
