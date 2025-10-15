12वीं पास के लिए शानदार मौका, इस राज्य में निकली 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

अब बात करते हैं पदों की संख्या की. इस भर्ती के माध्यम से कुल 23,175 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इनमें सबसे ज्यादा पद लोवर डिवीजन क्लर्क (LDC) के हैं. इसके अलावा क्लर्क, टाइपिस्ट, जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर, एनिमल हसबैंड्री हेल्पर (पशु पालन सहायक) और बेंच क्लर्क जैसे पद भी शामिल हैं. यानी यह भर्ती कई विभागों में रोजगार का मौका लेकर आई है.