बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, BTSC ने निकाली 4654 पदों पर भर्तियां, जानें आवेदन प्रक्रिया

हॉस्टल मैनेजर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन उन स्कूल और छात्रावासों के लिए किया जाएगा जो जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास में कार्यरत होंगे. इसके लिए उम्मीदवारों ने B.Sc (आतिथ्य एवं होटल प्रशासन) या होटल मैनेजमेंट में स्नातक/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए. आयु सीमा 21 से 37 वर्ष है और वेतनमान सातवें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-4 के अनुसार होगा.