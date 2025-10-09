एक्सप्लोरर
बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, BTSC ने निकाली 4654 पदों पर भर्तियां, जानें आवेदन प्रक्रिया
बिहार में 4654 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जूनियर इंजीनियर, वर्क इंस्पेक्टर, डेंटल हाइजिनिस्ट और हॉस्टल मैनेजर शामिल हैं.
बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है. बीएसएससी और बीपीएससी के बाद अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने भी नौकरी का मौका पेश किया है. आयोग ने चार बड़े क्षेत्रों में वर्क इंस्पेक्टर, हॉस्टल मैनेजर, डेंटल हाइजिनिस्ट और जूनियर इंजीनियर के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है. कुल 4654 पद इस भर्ती में भरे जाएंगे. आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और 10 नवंबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
