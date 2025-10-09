हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीबिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, BTSC ने निकाली 4654 पदों पर भर्तियां, जानें आवेदन प्रक्रिया

बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, BTSC ने निकाली 4654 पदों पर भर्तियां, जानें आवेदन प्रक्रिया

बिहार में 4654 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जूनियर इंजीनियर, वर्क इंस्पेक्टर, डेंटल हाइजिनिस्ट और हॉस्टल मैनेजर शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Oct 2025 01:31 PM (IST)
बिहार में 4654 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जूनियर इंजीनियर, वर्क इंस्पेक्टर, डेंटल हाइजिनिस्ट और हॉस्टल मैनेजर शामिल हैं.

बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है. बीएसएससी और बीपीएससी के बाद अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने भी नौकरी का मौका पेश किया है. आयोग ने चार बड़े क्षेत्रों में वर्क इंस्पेक्टर, हॉस्टल मैनेजर, डेंटल हाइजिनिस्ट और जूनियर इंजीनियर के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है. कुल 4654 पद इस भर्ती में भरे जाएंगे. आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और 10 नवंबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

1/7
सबसे ज्यादा पद जूनियर इंजीनियर के लिए हैं. इस श्रेणी में कुल 2747 पद भरे जाएंगे. इसके अलावा, वर्क इंस्पेक्टर के 1114, डेंटल हाइजिनिस्ट के 702 और हॉस्टल मैनेजर के 91 पद रखे गए हैं.
सबसे ज्यादा पद जूनियर इंजीनियर के लिए हैं. इस श्रेणी में कुल 2747 पद भरे जाएंगे. इसके अलावा, वर्क इंस्पेक्टर के 1114, डेंटल हाइजिनिस्ट के 702 और हॉस्टल मैनेजर के 91 पद रखे गए हैं.
2/7
जूनियर इंजीनियर के पदों में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद शामिल हैं. सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2591 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 86 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 70 पद रखे गए हैं.
जूनियर इंजीनियर के पदों में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद शामिल हैं. सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2591 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 86 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 70 पद रखे गए हैं.
3/7
हॉस्टल मैनेजर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन उन स्कूल और छात्रावासों के लिए किया जाएगा जो जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास में कार्यरत होंगे. इसके लिए उम्मीदवारों ने B.Sc (आतिथ्य एवं होटल प्रशासन) या होटल मैनेजमेंट में स्नातक/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए. आयु सीमा 21 से 37 वर्ष है और वेतनमान सातवें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-4 के अनुसार होगा.
हॉस्टल मैनेजर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन उन स्कूल और छात्रावासों के लिए किया जाएगा जो जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास में कार्यरत होंगे. इसके लिए उम्मीदवारों ने B.Sc (आतिथ्य एवं होटल प्रशासन) या होटल मैनेजमेंट में स्नातक/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए. आयु सीमा 21 से 37 वर्ष है और वेतनमान सातवें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-4 के अनुसार होगा.
4/7
वर्क इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों ने मैट्रिक पास किया हो और किसी मान्यता प्राप्त ITI संस्थान से ड्राफ्ट्समैन सिविल, सर्वेयर या प्लंबर ट्रेड में सर्टिफिकेट लिया हो. आयु सीमा 18 से 37 वर्ष रखी गई है.
वर्क इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों ने मैट्रिक पास किया हो और किसी मान्यता प्राप्त ITI संस्थान से ड्राफ्ट्समैन सिविल, सर्वेयर या प्लंबर ट्रेड में सर्टिफिकेट लिया हो. आयु सीमा 18 से 37 वर्ष रखी गई है.
5/7
डेंटल हाइजिनिस्ट के लिए उम्मीदवारों ने 10+2 (जीव विज्ञान विषय के साथ) पास किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डेंटल हाइजिनिस्ट में 2 साल का डिप्लोमा किया हो. इसके अलावा उम्मीदवार का नाम बिहार राज्य दंत परिषद में पंजीकृत होना चाहिए. आयु सीमा 18 से 37 वर्ष और वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पे 2400 के अनुसार तय है.
डेंटल हाइजिनिस्ट के लिए उम्मीदवारों ने 10+2 (जीव विज्ञान विषय के साथ) पास किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डेंटल हाइजिनिस्ट में 2 साल का डिप्लोमा किया हो. इसके अलावा उम्मीदवार का नाम बिहार राज्य दंत परिषद में पंजीकृत होना चाहिए. आयु सीमा 18 से 37 वर्ष और वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पे 2400 के अनुसार तय है.
6/7
आवेदन शुल्क विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग है. जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये तय किया गया है.
आवेदन शुल्क विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग है. जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये तय किया गया है.
7/7
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. उम्मीदवार BTSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन करेंगे. उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरेंगे और जरूरी दस्तावेज अपलोड करेंगे. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और आवेदन सब्मिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखना होगा.
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. उम्मीदवार BTSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन करेंगे. उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरेंगे और जरूरी दस्तावेज अपलोड करेंगे. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और आवेदन सब्मिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखना होगा.
Published at : 09 Oct 2025 01:31 PM (IST)
Tags :
Sarkari Naukri JOB Bihar BTSC Jobs 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Elections 2025: ये 7 मुद्दे किसकी चुनावी बाजी बिगाड़ेंगे? | ABPLIVE
Pawan and Jyoti Singh : न्याय की गुहार लगाने ज्योति सिंह पहुंची सीएम योगी के सामने! |ABPLIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Bihar Seat Sharing: NDA में फंसा पेंच, Chirag Paswan को 26 सीटों पर सहमति!
India-UK Tech Security: PM Modi और UK PM की मुलाकात, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर जोर

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
साउथ सिनेमा
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
जनरल नॉलेज
World's First Narco Test: सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
यूटिलिटी
LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?
LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?
ट्रेंडिंग
Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो
Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
Embed widget