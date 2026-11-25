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IIT में जुड़ेंगी 6000 नई सीटें, 2027 से शुरू होंगे रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी कोर्स
भूपत और ज्योति मेहता फैमिली फाऊंडेशन ने अलग-अलग आईआईटी के साथ साझेदारी में उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगले 8 से 10 सालों के दौरान लगभग 6000 नई सीटें जोड़ने की योजना है.
देश के आईआईटी में हायर एजूकेशन और रिसर्च के मौकों को विस्तार देने के लिए बड़ी पहल की घोषणा की गई है. भूपत और ज्योति मेहता फैमिली फाऊंडेशन ने अलग-अलग आईआईटी के साथ साझेदारी में उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगले 8 से 10 सालों के दौरान लगभग 6000 नई सीटें जोड़ने की योजना है. यह विस्तार रोबोटिक्स, फिजिकल एआई और स्पेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे विशेष विषयों में यूजी, पीजी और पीएचडी स्तर पर किया जाएगा, जिसके पहले बैच के 2027 में शुरू होने की उम्मीद है.
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Published at : 25 Nov 2026 05:52 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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