इस पहल के तहत शामिल आईआईटी में से किसी एक संस्थान में स्कूल ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित करने की योजना है. हालांकि फिलहाल यह साफ नहीं किया गया है कि यह स्कूल किस आईआईटी में बनेगा. यह नई योजना भूपत और ज्योति मेहता फैमिली फाउंडेशन के पहले से जारी कार्यों का विस्तार है. 2019 से फाउंडेशन ने 6 आईआईटी के साथ साझेदारी करके डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर व बायो मेडिकल इंजीनियरिंग तथा सस्टेनेबिलिटी पर केंद्रित 8 स्कूल और सेंटर स्थापित किए हैं. इन प्रोग्राम में अब तक 4000 से ज्यादा एडमिशन हो चुके हैं और फाउंडेशन समर्थित संस्थानों में 1400 से ज्यादा छात्र वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं.