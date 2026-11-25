वहीं छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है. इसमें आवेदक का ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से होना और कक्षा 9, 10, 11 या 12 में अध्ययनरत होना जरूरी है. छात्रों को टॉप क्लास स्कूल योजना के तहत चिन्हित स्कूलों में नामांकित होना चाहिए. साथ ही पिछली कक्षा यानी 8वीं या 10वीं में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त होना अनिवार्य है. सभी सोर्स से माता पिता या परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.