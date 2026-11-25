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PM-YASASVI Scholarship: पढ़ाई के लिए सरकार देगी ₹1.25 लाख, जानें पात्रता
केंद्र सरकार ने PM-YASASVI के तहत आर्थिक मदद की पेशकश की. इस योजना के टॉप क्लास एजुकेशन घटक के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के पात्र विद्यार्थियों को सालाना 1.25 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है.
PM YASASVI Scholarship 2026: आर्थिक तंगी के कारण किसी भी मेधावी छात्र की पढ़ाई बीच में न छूटे इसके लिए केंद्र सरकार ने पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवॉर्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया के तहत बड़ी आर्थिक मदद की पेशकश की है. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और विमुक्त, घुमंतू व अर्ध घुमंतू जनजातियों के छात्रों को स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई के लिए विस्तृत सहायता प्रदान करना है.
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Published at : 25 Nov 2026 09:28 AM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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