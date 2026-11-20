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Bihar Government Jobs: बिहार में 5 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी, पहले चरण में किसे मिलेगा मौका?
बिहार सरकार में चल रहे हैं, विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य को गति देने के लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग बड़े पैमाने पर नई नियुक्तियों की तैयारी कर रहा है. कुल मिलाकर लगभग 5000 भर्ती की जाने की योजना है.
Bihar government Jobs 2026: बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है. राज्य सरकार में चल रहे हैं, विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य को गति देने के लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग बड़े पैमाने पर नई नियुक्तियों की तैयारी कर रहा है. विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल की ओर से शेयर की गई जानकारी के अनुसार अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और लिपिक सहित अलग-अलग पदों पर कुल मिलाकर लगभग 5000 भर्ती की जाने की योजना है.
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Published at : 20 Nov 2026 10:16 AM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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