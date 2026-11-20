मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 3,310 पदों का ब्यौरा संबंधित भर्ती एजेंसी को भेज दिया गया है और जल्द ही इसका आधिकारिक विज्ञापन जारी किया जाएगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए दिए गए निर्देशों के बाद विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई है और विभाग का लक्ष्य है कि नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए नए कर्मचारियों की तैनाती जनवरी या फरवरी 2027 की शुरुआत तक कर दी जाए.