स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, प्राइवेट स्कूल संघों, अभिभावक संघों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ हुई इस बैठक में मंत्री ने जानकारी दी है कि बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)सी के तहत इस प्रावधान को लागू किया जाएगा. इसके लिए आवश्यक नियमों की अधिसूचना अपने अंतिम चयन में है और इसे जल्द ही आधिकारिक रूप से जारी कर दिया जाएगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों में दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने का समान अवसर प्रदान करना है.