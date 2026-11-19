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Jk Private School Reservations: J&K के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को फ्री में पढ़ाने की योजना, जानें क्या होंगे नियम?
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार जल्द ही सभी प्राइवेट स्कूलों की शुरुआती कक्षाओं में इन वर्गों के पात्र बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण लागू करने जा रही है.
Jk Private School Reservations: जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के लिए अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की राह आसान हो रही है. केंद्र शासित प्रदेश की सरकार जल्द ही सभी प्राइवेट स्कूलों की शुरुआती कक्षाओं में इन वर्गों के पात्र बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण लागू करने जा रही है. यह बड़ा ऐलान जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस ने किया है.
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Published at : 19 Nov 2026 08:37 AM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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