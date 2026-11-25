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यूपी के 60 हजार शिक्षकों को 10 साल बाद मिलेगा प्रमोशन, सरकार ने जारी किए निर्देश
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शामिल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत करीब 60,000 शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है. करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद इन शिक्षकों को प्रमोशन मिलने जा रहा है.
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