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UP शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, जानें कैसे भरें फॉर्म?
UPESSC प्रयागराज में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर 2026 से शुरू कर दी है. उम्मीदवार 23 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
UPTET 2026 registration begins: उत्तर प्रदेश के सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनने की पात्रता हासिल करने की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट है. UPESSC प्रयागराज में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर 2026 से शुरू कर दी है. आज विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि इसका शॉर्ट नोटिस 18 नवंबर 2026 को आया था. इच्छुक उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर 23 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसी तारीख तक आवेदन फीस का पेमेंट भी किया जा सकेगा.
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Published at : 24 Nov 2026 10:14 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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