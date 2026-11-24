यूपीटीईटी में शामिल होने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा तय नहीं की गई है. उम्मीदवार अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार पेपर 1 पेपर 2 या दोनों पेपरों के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं पेपर 1 के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्षीय बीटीसी या डीएलएड और न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास और 4 वर्षीय बीएलएड उम्मीदवार पात्र है.