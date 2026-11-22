यह भर्ती जिला और सत्र न्यायालय जज ऑफिस, होशियारपुर में हो रही है. वहीं यह वैकेंसी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के 10 पदों को भरने के लिए की जा रही है. इस भर्ती के ल‍िए आवेदन 12 दिसंबर शाम 5:00 बजे तक कर सकते हैं. जबक‍ि शॉर्टहैंड व कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 16 दिसंबर 2026 को लिया जाएगा.