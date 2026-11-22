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BA-BSc पास युवाओं के लिए जिला कोर्ट में नौकरी, स्टेनोग्राफर के 10 पदों करें आवेदन
होशियारपुर जिला कोर्ट ऑफिस ने स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के कुल 10 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इन पदों पर नियुक्ति एडहॉक बेस पर की जा रही है.
Court Vacancy 2026: स्टेनोग्राफी स्किल रखने वाले और सरकारी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है. होशियारपुर जिला कोर्ट ऑफिस ने स्टेनोग्राफर के कुल 10 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इन पदों पर नियुक्ति एडहॉक बेस पर की जा रही है, जिसके तहत चयनित उम्मीदवारों को 6 महीने तक या नियमित नियुक्ति तक रखा जा सकता है. ऐसे में जो उम्मीदवार नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वह इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 22 Nov 2026 10:16 AM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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