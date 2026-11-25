जेईई मेन 2027 के पहले सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही समाप्त होने वाली है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए अब तक कुल 15,69,514 आवेदन फॉर्म आ चुके हैं. इनमें से 13,92,344 उम्मीदवारों ने परीक्षा फीस का पेमेंट भी सफलतापूर्वक कर लिया है. जबकि 1,77,170 फॉर्म फीस पेमेंट के इंतजार में है. ऐसे में परीक्षा के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह अंतिम समय का इंतजार किए बिना 26 नवंबर यानी कल तक अपना आवेदन पूरा कर लें.

पिछले साल से ज्यादा आए आवेदन

जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए फीस जमा कर चुके 13,92,344 उम्मीदवारों की यह संख्या पिछले साल जेईई मेन 2026 सेशन 1 के कुल रजिस्ट्रेशन यानी 13,55,293 के मुकाबले 37 हजार से ज्यादा है. वहीं नियमित आवेदन विंडो 22 नवंबर को बंद हो चुकी है. इसके बाद एनटीए ने 23 से 26 नवंबर तक लेट फीस के साथ आवेदन की सुविधा दी है. ऐसे में उम्मीदवार 26 नवंबर 2026 यानी कल रात 11:50 बजे तक 500 रुपये अतिरिक्त लेट फीस के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आवेदन और फीस पेमेंट की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

Registrations for JEE Main 2027 (Session 1) are closing soon. Latest Update: 15,69,514 registration forms submitted 13,92,344 candidates have successfully completed fee payment Last date to register with late fee: 26 November 2026 Complete your application today at: https://t.co/tmqRWzsry6 Helpline: 011-40759000 / 1800-180-4747 | jeemain@nta.ac.in जेईई मेन 2027 (सत्र 1) के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाला है। ताज़ा अपडेट: 15,69,514 पंजीकरण फॉर्म जमा किए जा चुके हैं 13,92,344 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक शुल्क का भुगतान पूरा कर लिया है विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि: 26 नवंबर 2026 अपना आवेदन आज ही पूरा करें: https://t.co/tmqRWzsry6 हेल्पलाइन: 011-40759000 / 1800-180-4747 | jeemain@nta.ac.in #JEEMain2027 #NTA #NationalTestingAgency #JEEMainSession1 #ExamUpdate — National Testing Agency (@NTA_Exams) November 24, 2026

इन कॉलेज में एडमिशन के लिए होती है परीक्षा

जेईई मेन के अंकों के आधार पर IIITs, NITs और दूसरे सहभागी संस्थानों में अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट व प्लानिंग कोर्स में एडमिशन मिलता है. परीक्षा साल में दो सत्रों में होती है. वहीं दोनों सत्रों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के बेहतर एनटीए स्कोर को मेरिट व रैंकिंग के लिए माना जाता है. यह परीक्षा जेईइ एडवांस्ड के लिए पात्रता परीक्षा भी है.

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कब होगी जेईई एडवांस्ड 2027?

इस बार आईआईटी दिल्ली की ओर से आयोजित की जाने वाली जेईई एडवांस की परीक्षा 23 मई 2027 को होगी. आईआईटी दिल्ली की घोषणा के अनुसार छात्र इस परीक्षा में ऑन स्क्रीन बेसिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकेंगे. वहीं जेईई एडवांस्ड 2027 में छात्रों की सुविधा के लिए आईआईटी दिल्ली ने परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट भी शुरू कर दी है. इस वेबसाइट पर परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड उपलब्ध कराए गए हैं. वेबसाइट के माध्यम से उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड 2027 में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी देख सकते हैं.

आवेदन और हेल्पलाइन डेस्क

जेईई मेन 2027 के लिए लेट फीस के साथ आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा करके कैंडिडेट पोर्टल लॉगिन पर क्लिक करना होगा. वहीं अब एजुकेशनल, पर्सनल और मांगी गई दूसरी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद लागू परीक्षा फीस के साथ 500 रुपये लेट फीस का पेमेंट करना होगा. सभी डिटेल की जांच कर फॉर्म सबमिट करना होगा. इसके अलावा आवेदन या फीस पेमेंट में किसी भी तरह की सहायता के लिए उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 और 1800-180-4747 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी सहायता प्राप्त की जा सकती हैं.

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