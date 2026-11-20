एक्सप्लोरर
UGC Scholarship 2026: नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के लिए क्या है ईशान उदय योजना, कैसे मिलेंगे 80 हजार?
उत्तर पूर्वी क्षेत्र के छात्रों के लिए हायर एजुकेशन की राह को आसान बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार और यूजीसी की ओर से ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है.
UGC Scholarship 2026: उत्तर पूर्वी क्षेत्र के छात्रों के लिए हायर एजुकेशन की राह को आसान बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार और यूजीसी की ओर से ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है. यह योजना उन एलिजिबल छात्रों के लिए है, जो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं और आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में कठिनाई महसूस करते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 20 Nov 2026 08:31 AM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
शिक्षा
5 Photos
J&K के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को फ्री में पढ़ाने की योजना, जानें क्या होंगे नियम?
शिक्षा
6 Photos
पावरटेल में ट्रेनी इंजीनियर के 33 खाली पदों पर निकली भर्ती, 27 नवंबर तक ऐसे करें अप्लाई
शिक्षा
6 Photos
कंपनियों में बदला नौकरी का ट्रेंड, 100 में से 17 कर्मचारी अस्थायी, महिलाओं की हिस्सेदारी घटी
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
2027 में कितने दिन बंद रहेंगे यूपी के स्कूल? देख लें पूरा टाइमटेबल
शिक्षा
25 साल बाद MP में खत्म हुई टू-चाइल्ड पॉलिसी, जानें पुराने मामलों पर असर?
शिक्षा
कैसे बनें एयरोनॉटिकल इंजीनियर, कहां लेना होता है एडमिशन और कैसे करें तैयारी?
शिक्षा
देश के 11 राज्य पूरी तरह साक्षर घोषित, वयस्कों को पढ़ाने में MP सबसे आगे
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion