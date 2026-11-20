इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एनएसपी पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करके योजना चुननी होगी. इसके बाद अपनी पर्सनल, एजुकेशनल, डोमिसाइल, आय, कोर्स और स्वयं के नाम का केवाईसी पूर्ण बैंक डिटेल भरकर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा. ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एमएसपी पर सर्टिफिकेट या एफिडेविट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है. बल्कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, 10वीं व 12वीं की मार्कशीट, आधार डिटेल, बैंक खाते की जानकारी और संस्थान की ओर मांगी जाने पर एफिडेविट आदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ संस्थान में जमा करने होते हैं.