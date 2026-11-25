राजस्थान में जिला परिषदों के चेयरमैन चुनाव में ब्यावर जिले में चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया है. यहां बहुमत के बावजूद बीजेपी हार गई. कांग्रेस की ममता गुर्जर क्रॉस वोटिंग के जरिए चुनाव जीत गईं. 27 सदस्यों वाले जिला परिषद में बीजेपी के पास 14 सीटें थीं. उनके पास स्पष्ट बहुमत था लेकिन बीजेपी हार गई.

प्रदेश में 37 जिलों में जिला परिषदों के चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं. तीन जिलों में कांग्रेस पार्टी निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है. दौसा, सवाई माधोपुर और जैसलमेर में कांग्रेस उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते हैं. जैसलमेर में 21 साल की संतोष कुमारी निर्विरोध चेयरमैन चुनी गई हैं. बीकानेर में बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है लेकिन कांग्रेस के एक बागी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है. उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी कांग्रेस के बागी को समर्थन कर सकती है.

जयपुर में कांग्रेस-बीजेपी में सीधा मुकाबला

राजधानी जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है. हालांकि यहां कांग्रेस के पास दो तिहाई से ज्यादा का बहुमत है. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच वोटिंग हो रही है. राजधानी जयपुर में कांग्रेस के यशवीर सूरा और बीजेपी के राजेश गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं. कांग्रेस यहां अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है.

21 साल की चेयरमैन संतोष कुमारी को जानिए

जैसलमेर जिले में जिला परिषद सदस्यों की 21 में से 20 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है. बीजेपी को एक सीट मिली है. वार्ड 10 से बीजेपी उम्मीदवार करुणा कंवर चुनी गई हैं. चेयरमैन चुनी गईं संतोष कुमारी अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती हैं. वो 12वीं पास और अविवाहित हैं. जिला परिषद सदस्य के चुनाव में वह कांग्रेस के टिकट पर वार्ड 21 से चुनी गईं. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी को 6,137 वोटों से हराया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संतोष कुमारी के जिला परिषद प्रमुख बनने पर मिठाइयां बांटकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया.

निर्विरोध चुने जाने के बाद संतोष ने जैसलमेर की जनता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, 'मेरी प्राथमिकता जिले के विकास के लिए सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को साथ लेकर काम करने की होगी.'उन्होंने कहा कि वह विशेष रूप से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने पर ध्यान देंगी. उन्होंने कहा, 'मुझ पर जो भरोसा जताया गया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी और जिले के विकास के लिए काम करूंगी.'

राजस्थान के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि जिले की सभी 10 पंचायत समितियों में भी कांग्रेस को बढ़त मिली है. उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अपने वादों को पूरा करने के लिए काम करेंगे. जैसलमेर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि ये नतीजे बीजेपी सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी को दर्शाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सीमावर्ती जिले के लोगों को सूखे जैसे हालात के अलावा चारे और नहर के पानी की कमी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और राज्य सरकार राहत के पर्याप्त कदम नहीं उठा पाई.

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