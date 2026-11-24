वहीं अगर आलोक सिंह के जीवन की बात करें तो 24 जनवरी 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील के फुसावली गांव में चंद्रपाल सिंह के घर जन्मे आलोक सिंह ने फिजिक्स व मैथमेटिक्स में बीएससी, इकोनॉमिक्स में एमए तथा मार्केटिंग व फाइनेंस में एमबीए की डिग्री हासिल की. 4 सितंबर 1995 को सीधी भर्ती से आईपीएस में शामिल होने के बाद उन्होंने इटली के विजेंसा स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ब्रिटेन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज प्रशिक्षण भी प्राप्त किया.