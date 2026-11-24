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IPS आलोक सिंह बन सकते हैं UPPSC के नए अध्यक्ष, कैसा रहा उनका करियर?
UPPSC अध्यक्ष संजय श्रीनेत को सेवानिवृत्त होने के बाद अब आयोग के नए मुखिया की तलाश तेज हो गई. प्रशासनिक गलियारों में 1995 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह का नाम इस पद के लिए सबसे आगे चल रहा.
Alok Singh IPS: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत के 21 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद अब आयोग के नए मुखिया की तलाश तेज हो गई है. प्रशासनिक गलियारों में 1995 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह का नाम इस पद के लिए सबसे आगे चल रहा है. वर्तमान में लखनऊ में पीएसी मुख्यालय के महानिदेशक और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की डिग्री के रूप में कार्यरत आलोक सिंह की नियुक्ति पर सरकार के स्तर पर सहमति बनने की चर्चा है. हालांकि अभी आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है. फिलहाल आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉ. ए.के. वर्मा को कार्यवाहक अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
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Published at : 24 Nov 2026 08:40 AM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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