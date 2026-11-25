BPSC New Chief Harjot Kaur Bamhra: बिहार लोक सेवा आयोग को नया नेतृत्व मिल गया है. बिहार कैडर की 1992 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरजोत कौर बम्हरा को BPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. हरजोत कौर 29 नवंबर 2026 से बीपीएससी के अध्यक्ष का पद का कार्यभार संभालेंगी. इससे ठीक एक दिन पहले यानी 28 नवंबर 2026 को वह भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेंगी. वहीं वर्तमान अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है. इससे पहले सितंबर 2026 में भी वर्तमान अध्यक्ष के अवकाश पर जाने के दौरान हरजोत कौर को बीपीएससी अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और अब उन्हें स्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है.

6 साल तक रहेगा कार्यकाल

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार हरजोत कौर का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 29 नवंबर 2026 से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक इनमें से जो भी पहले होगा तब तक रहेगा. वहीं उनका नियमित आईएएस सेवा काल 31 मई 2027 को समाप्त होना था, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है.

कहां से की है पढ़ाई?

कुछ रिपोर्ट के अनुसार हरजोत कौर ने राजनीति विज्ञान और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपनी पढ़ाई पूरी की है. उन्होंने इन दोनों विषयों में एमए किया. वहीं 11 अक्टूबर 1992 को आईएएस में शामिल हुई. बताया जाता है कि आईएएस में उन्हें बिहार कैडर मिला था, जबकि वह मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली है.

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कैसा रहा हरजोत कौर बम्हरा का प्रशासनिक सफर?

तीन दशक से ज्यादा के प्रशासनिक अनुभव वाली हरजोत कौर बम्हरा ने बिहार और केंद्र सरकार दोनों स्तरों पर कई बड़े पदों पर काम किया. वह वर्तमान में बिहार राजस्व परिषद की अध्यक्ष सह-सदस्य के पद पर सेवारत हैं. इससे पहले वह महिला एवं बाल विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, समाज कल्याण विभाग तथा खान एवं भूतत्व विभाग में अपर मुख्य सचिव सहित अलग-अलग जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं. अपने करियर के दौरान वे कटिहारी और बेगूसराय की जिला अधिकारी भी रह चुकी है. राज्य के साथ-साथ उन्होंने केंद्र सरकार में उपसचिव और निर्देशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी.

भर्ती परीक्षाओं और पारदर्शिता की बड़ी जिम्मेदारी

बिहार में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया और प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन के जिम्मेदारी बीपीएससी के पास है. आयोग की परीक्षाओं और चयन व्यवस्था को सुचारू और पारदर्शी ढंग से पूरा करना नए अध्यक्ष की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा. जिस पर राज्य के हजारों उम्मीदवारों की नजर रहेगी.

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