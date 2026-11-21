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MP में मेधावी छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार, इस योजना में मिलेंगे 1.5 लाख रुपये
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत 12वीं कक्षा में अच्छे अंक हासिल करने वाले प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है.
Mukhyamantri Medhavi Vidhyarti Yojana: आर्थिक तंगी के कारण किसी भी होनहार छात्र की हायर एजुकेशन अधूरी नहीं रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत 12वीं कक्षा में अच्छे अंक हासिल करने वाले प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है और कई मामलों में पाठ्यक्रम की पूरी ट्यूशन फीस राज्य सरकार स्वयं वहन करती हैं.
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Published at : 21 Nov 2026 11:29 AM (IST)
Tags :Education News ABP NEWS
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