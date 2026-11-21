वहीं स्टूडेंट के माता-पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. योजना की शुरुआती वर्षों में यह सीमा 6 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 8 लाख रुपये तक कर दिया गया है. इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री मेधावी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाए. जहां पर न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक करें. अब अपनी समग्र आईडी डालकर वेरिफिकेशन करें. इसके बाद लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पर्सनल और जरूरी मांगी गई डिटेल भरें. लास्ट में इन डिटेल्स को अच्छी तरह चेक करके सबमिट कर दें और फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.