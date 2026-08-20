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Government School Complaint: स्कूल की जर्जर हालत पर यहां शिकायत कर सकते हैं छात्र, तुरंत मिलेगी राहत
Government School Complaint: जर्जर स्कूल भवन, टूटी छत और सुविधाओं की कमी की शिकायत अब ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन के जरिए दर्ज की जा सकती है, जिससे समाधान आसान होगा.
देशभर में कई सरकारी स्कूल जर्जर भवनों, टूटी छतों, बिना दरवाजे-खिड़की वाले कमरों और टूटी बेंचों की समस्या से जूझ रहे हैं. ऐसे में छात्रों और अभिभावकों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि आखिर इस समस्या की शिकायत कहां और कैसे की जाए, जिससे जल्द से जल्द समाधान मिल सके. अच्छी बात यह है कि अब सरकार ने कई ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं, जिनके जरिए छात्र घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और तय समय सीमा में उसका समाधान भी पा सकते हैं. आइए जानते हैं इन तरीकों के बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 20 Aug 2026 09:18 AM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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