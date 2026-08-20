कुल मिलाकर देखा जाए तो छात्रों के पास अब स्कूल की जर्जर हालत की शिकायत दर्ज कराने के कई भरोसेमंद और आसान रास्ते मौजूद हैं चाहे वह केंद्र सरकार का CPGRAMS पोर्टल हो, राज्यों के IGRS और जनसुनवाई पोर्टल हों, टोल-फ्री हेल्पलाइन हो या बिहार जैसे राज्यों में शुरू हुए विशेष छात्र सहयोग पोर्टल. सबसे जरूरी बात यह है कि शिकायत दर्ज करते समय समस्या का पूरा विवरण, स्कूल का नाम और पता, तथा अगर संभव हो तो तस्वीरें भी साथ में जोड़ें, ताकि संबंधित अधिकारी को समस्या समझने और उस पर तेजी से कार्रवाई करने में आसानी हो.