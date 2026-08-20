Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाGovernment Exams: एक एग्जाम कैंसिल करने पर सरकार को कितना होता है नुकसान? जानें डिटेल्स

Government Exams: एक एग्जाम कैंसिल करने पर सरकार को कितना होता है नुकसान? जानें डिटेल्स

Cost Of Conducting Government Exams: एक एग्जाम कैंसल होने पर सरकार को कितना नुकसान होता है? इसको किसी आंकड़े में नहीं आंका जा सकता है. यह परीक्षा के स्तर और छात्रों की संख्या पर निर्भर करता है.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 20 Aug 2026 09:44 AM (IST)
Preferred Sources

Cost Of Conducting Government Exams: हर साल देश में लाखों छात्र सरकारी नौकरियों और बड़े एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में दिन-रात एक कर देते हैं. हाल के वर्षों में पेपर लीक या प्रशासनिक कमियों के कारण जब भी कोई बड़ी परीक्षा रद्द होती है, तो जनता का ध्यान छात्रों की परेशानी पर जाता है. लेकिन पर्दे के पीछे, इस पूरी प्रक्रिया को दोबारा आयोजित करने में सरकार को करोड़ों रुपये का सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. आइए समझते हैं कि एक एग्जाम रद्द होने से सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ता है. 

एग्जाम कराने में ही खर्च होते हैं करोड़ों रुपये

किसी भी बड़े लेवल के एग्जाम को कराने में शुरुआत से ही भारी खर्च आता है. परीक्षा केंद्र बुक करना, पेपर छपवाना और सुरक्षित तरीके से हर सेंटर तक पहुंचाना, इनविजिलेटर और स्टाफ की सैलरी, सीसीटीवी और सुरक्षा इंतजाम, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन सर्वर जैसी चीजों पर एजेंसी को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं. जब यही एग्जाम पेपर लीक या धांधली की वजह से कैंसिल हो जाता है, तो यह पूरा खर्च बेकार चला जाता है. 

NTA ने 2018 से अब तक परीक्षाओं पर कुल 3,064 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. हालांकि, NEET जैसे एग्जाम के लिए  NTA महंगा आवेदन शुल्क वसूलती है. इससे उसे 1,000 करोड़ रुपये तक कमाई हो जाती है. लेकिन खर्च भी उतना ही भारी होता है. उसे प्रिंटिंग और परिवहन के इंतजाम करवाने में ही करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं.

दोबारा एग्जाम कराने का डबल खर्च

इन सब इंतजामों के बाद अगर एग्जाम कैंसल हो जाती है तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत उसे दोबारा कराने की होती है, यानी वही पूरी प्रक्रिया, वही खर्च दोबारा. नए सिरे से सेंटर बुक करना, स्टाफ की सैलरी, सुरक्षा व्यवस्था और पेपर सेट करना, यह सब दोबारा करना पड़ता है. कई बार दोबारा एग्जाम सिर्फ कुछ हजार छात्रों के लिए ही सीमित सेंटरों पर होता है, फिर भी उस पर अलग से बड़ी रकम खर्च होती है.

ये भी पढ़ें- DUSU चुनाव, इन 5 गलतियों पर रद्द हो सकता है नामांकन

सरकार को कितना होता है नुकसान?

अगर एक अनुमानित आंकड़े की बात करें, तो राष्ट्रीय स्तर की किसी बड़ी परीक्षा जैसे NEET, NET, या रेलवे-एसएससी, जिसमें 10 लाख से 25 लाख तक छात्र बैठते हैं, उसे कराने का शुरुआती खर्च 50 करोड़ से लेकर 150 करोड़ रुपये तक आ सकता है. यदि यह परीक्षा कैंसिल होती है, तो यह पूरी राशि पानी में मिल जाती है. दोबारा परीक्षा कराने के लिए सरकार को बजट से फिर से उतनी ही बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है. इससे सरकार को 250 से 300 करोड़ तक तक का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.  

ये भी पढ़ें- देश के 67.4% स्कूलों में इंटरनेट, करीब एक-तिहाई अब भी है वंचित

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
Paper Leak Exam Cancelled NEET Paper Leak Government Loss
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Marksheet: खो गई है सालों पुरानी मार्कशीट? जानिए नई निकलवाने की प्रक्रिया
खो गई है सालों पुरानी मार्कशीट? जानिए नई निकलवाने की प्रक्रिया
शिक्षा
Bank Of Baroda Jobs: बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ भर्ती 2026, ऐसे करें आवेदन
बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ भर्ती 2026, ऐसे करें आवेदन
शिक्षा
Government Exams: एक एग्जाम कैंसिल करने पर सरकार को कितना होता है नुकसान? जानें डिटेल्स
एक एग्जाम कैंसिल करने पर सरकार को कितना होता है नुकसान? जानें डिटेल्स
शिक्षा
उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं इंप्रूवमेंट रिजल्ट 2026 जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं इंप्रूवमेंट रिजल्ट 2026 जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस्लामाबाद की कार्रवाई पर भारत का जवाब, पाक हाई कमीशन पर लिया एक्शन
इस्लामाबाद की कार्रवाई पर भारत का जवाब, पाक हाई कमीशन पर लिया एक्शन
बिहार
पटना: BPSC-AEDO परीक्षा में धांधली का खुलासा, बायोमेट्रिक ऑपरेटर अरेस्ट
पटना: BPSC-AEDO परीक्षा में धांधली का खुलासा, बायोमेट्रिक ऑपरेटर अरेस्ट
स्पोर्ट्स
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' बनने वाली है सनी देओल की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, बस चाहिए इतने करोड़
'बंटवारा 1947' बनने वाली है सनी की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, बस चाहिए इतने करोड़
इंडिया
लोकसभा सीटों पर अब कांग्रेस का खेल, पारित किया CM विजय जैसा प्रस्ताव
लोकसभा सीटों पर अब कांग्रेस का खेल, पारित किया CM विजय जैसा प्रस्ताव
टेक्नोलॉजी
ATM कार्ड में आपकी डिटेल्स कैसे सेव होती हैं, जानें मशीन कैसे करती है प्रोसेस?
ATM कार्ड में आपकी डिटेल्स कैसे सेव होती हैं, जानें मशीन कैसे करती है प्रोसेस?
बिजनेस
चीनी की मनमानी खरीद पर ने लगाई लिमिट, त्योहारों से पहले बड़ा फैसला
Sugar Price News: चीनी की मनमानी खरीद पर ने लगाई लिमिट, त्योहारों से पहले बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
बंदर ने छीने महिला के 42 हजार रुपये, छुड़ाने में छूटे पुलिस के पसीने- वीडियो वायरल
बंदर ने छीने महिला के 42 हजार रुपये, छुड़ाने में छूटे पुलिस के पसीने- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget