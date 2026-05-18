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DTU में दाखिले की शुरुआत; इन कोर्स में एडमिशन का सुनहरा मौका, नोट कर लें डेट्स
दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन की प्रोसेस शुरू कर दी है. इच्छुक कैंडिडेट्स फटाफट अप्लाई कर लें.
दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (DTU) ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले का दरवाजा खोल दिया है. इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट पढ़ने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए यह काम की खबर है.
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Published at : 18 May 2026 04:26 PM (IST)
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