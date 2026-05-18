DTU में दाखिले की शुरुआत; इन कोर्स में एडमिशन का सुनहरा मौका, नोट कर लें डेट्स

दाखिले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए छात्रों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है. वे घर बैठे प्रवेश पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि सभी कार्यक्रमों में प्रवेश तय नियमों और तय तारीखों के अनुसार होगा. इसलिए जरूरी है कि छात्र समय सीमा का ध्यान रखें और सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.