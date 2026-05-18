हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाDTU में दाखिले की शुरुआत; इन कोर्स में एडमिशन का सुनहरा मौका, नोट कर लें डेट्स

DTU में दाखिले की शुरुआत; इन कोर्स में एडमिशन का सुनहरा मौका, नोट कर लें डेट्स

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन की प्रोसेस शुरू कर दी है. इच्छुक कैंडिडेट्स फटाफट अप्लाई कर लें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 May 2026 04:26 PM (IST)
दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन की प्रोसेस शुरू कर दी है. इच्छुक कैंडिडेट्स फटाफट अप्लाई कर लें.

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (DTU) ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले का दरवाजा खोल दिया है. इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट पढ़ने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए यह काम की खबर है.

1/6
विश्वविद्यालय ने बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स और एमबीए एग्जीक्यूटिव कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
विश्वविद्यालय ने बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स और एमबीए एग्जीक्यूटिव कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
2/6
दाखिले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए छात्रों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है. वे घर बैठे प्रवेश पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि सभी कार्यक्रमों में प्रवेश तय नियमों और तय तारीखों के अनुसार होगा. इसलिए जरूरी है कि छात्र समय सीमा का ध्यान रखें और सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.
दाखिले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए छात्रों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है. वे घर बैठे प्रवेश पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि सभी कार्यक्रमों में प्रवेश तय नियमों और तय तारीखों के अनुसार होगा. इसलिए जरूरी है कि छात्र समय सीमा का ध्यान रखें और सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.
Published at : 18 May 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
Education DTU DTU Admissions 2026 DTU BA Economics Admission

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
अब कम मिलेगा समर ब्रेक, जून के तीसरे हफ्ते से पढ़ाई शुरू; जानें क्या है वजह?
अब कम मिलेगा समर ब्रेक, जून के तीसरे हफ्ते से पढ़ाई शुरू; जानें क्या है वजह?
शिक्षा
CBSE Class 12 Re-evaluation: री-इवैल्यूएशन में अगर बढ़ गए नंबर तो क्या फीस वापस करेगा CBSE? जान लें जवाब
री-इवैल्यूएशन में अगर बढ़ गए नंबर तो क्या फीस वापस करेगा CBSE? जान लें जवाब
शिक्षा
CBSE में A1 ग्रेड का रास्ता आसान, साइंस और कॉमर्स के कई विषयों में घटी कट-ऑफ
CBSE में A1 ग्रेड का रास्ता आसान, साइंस और कॉमर्स के कई विषयों में घटी कट-ऑफ
शिक्षा
Indian President Salary: देश के पहले राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती थी, तब से अब के वेतन में कितना अंतर?
देश के पहले राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती थी, तब से अब के वेतन में कितना अंतर?
Advertisement

वीडियोज

hopal Twisha Sharma Case: ट्विशा केस में पुलिस ने की बड़ी चूक | SIT | Latest News
Bhopal Twisha Sharma Case: ससुराल वालों पर माता-पिता का गंभीर आरोप | Model | SIT | Breaking
Petrol Diesel Price Hike: भारत में फिर महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल? | PM Modi Appeal | CNG
NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक में चौंकाने वाला खुलासा | CBI | NTA | Breaking News
Kerala CM Oath Ceremony: VD Satheesan के हाथ में केरल की कमान, ली शपथ | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
जहां अपराधियों में खौफ और व्यवस्था को मिल रहा रफ्तार... वो बन गया उत्तर प्रदेश, योगी राज की गवाही दे रहे ये आंकड़े
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिलाओं को 3000 रुपये महीना, बस में फ्री सफर और 7वां वेतन आयोग... शुभेंदु कैबिनेट ने लगाई 5 फैसलों पर मुहर
महिलाओं को 3000 रुपये महीना, बस में फ्री सफर और 7वां वेतन आयोग... शुभेंदु कैबिनेट ने लगाई 5 फैसलों पर मुहर
बिहार
'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'
'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'
विश्व
US Iran Tension: ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
साउथ सिनेमा
Karuppu BO: 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, बनी सूर्या की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑल टाइम
'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, बनी सूर्या की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑल टाइम
आईपीएल 2026
आज IPL को अलविदा कह देंगे एमएस धोनी? चेपॉक में CSK का SRH से मैच; माही का होगा आखिरी मुकाबला?
आज IPL को अलविदा कह देंगे एमएस धोनी? चेपॉक में CSK का SRH से मैच; माही का होगा आखिरी मुकाबला?
इंडिया
Explained: 10 साल बाद भी हीट एक्शन प्लान अधूरा! दिल्ली में फेल और सिर्फ अहमदाबाद में पास क्यों? एक्सपर्ट्स से समझें
10 साल बाद हीट एक्शन प्लान अधूरा! दिल्ली में फेल, अहमदाबाद में पास क्यों? एक्सपर्ट्स से समझें
हेल्थ
Ebola Virus: कितना खतरनाक है इबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन, भारत को इससे कितना खतरा?
कितना खतरनाक है इबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन, भारत को इससे कितना खतरा?
शिक्षा
CBSE Class 12 Re-evaluation: री-इवैल्यूएशन में अगर बढ़ गए नंबर तो क्या फीस वापस करेगा CBSE? जान लें जवाब
री-इवैल्यूएशन में अगर बढ़ गए नंबर तो क्या फीस वापस करेगा CBSE? जान लें जवाब
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget