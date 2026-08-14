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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजाति, कोविड वैक्सीन...जनगणना में पूछे जाएंगे ये 40 सवाल, नोटिफिकेशन जारी

जाति, कोविड वैक्सीन...जनगणना में पूछे जाएंगे ये 40 सवाल, नोटिफिकेशन जारी

जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार ने 40 सवाल तय किए हैं. इसमें लोगों से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), जाति और कोविड वैक्सीन लगाने से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 14 Aug 2026 11:17 AM (IST)
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जनगणना 2027 को लेकर केंद्र सरकार ने दूसरे चरण के लिए 40 सवाल तय किए हैं. इस दौरान लोगों से उनकी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), जाति और कोविड वैक्सीन से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी. यह 1931 के बाद पहली व्यापक जाति गणना होगी. खास बात यह है कि जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना भी होगी.

जनगणना में पूछे जाएंगे 40 सवाल

केंद्र सरकार ने दूसरे चरण की जनगणना के लिए 40 सवालों को अधिसूचित किया है. इसमें लोगों से उनकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी.


जाति, कोविड वैक्सीन...जनगणना में पूछे जाएंगे ये 40 सवाल, नोटिफिकेशन जारी


जाति, कोविड वैक्सीन...जनगणना में पूछे जाएंगे ये 40 सवाल, नोटिफिकेशन जारी

जनगणना 2027 में पूछे जाएंगे ये 40 सवाल

व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि और पूरी हो चुकी उम्र, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय उम्र, पति या पत्नी का नाम, घोषित राष्ट्रीयता, धर्म, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या जाति, पिता से संबंधित जानकारी, माता से संबंधित जानकारी, दिव्यांगता, मातृभाषा और अन्य ज्ञात भाषाएं, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति, शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई की वर्तमान स्थिति, प्राप्त उच्चतम शैक्षणिक स्तर और विषय/स्ट्रीम, पिछले एक साल के दौरान कोई काम किया या नहीं, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार या सेवा का प्रकार, कामगार की श्रेणी, गैर-आर्थिक गतिविधि- सीमांत, अर्ध-सीमांत और गैर-कामगार के लिए, काम की तलाश या काम के लिए उपलब्धता- सीमांत, अर्ध-सीमांत और गैर-कामगार के लिए, काम की जगह तक आने-जाने का विवरण, जन्म स्थान, पिछला निवास स्थान, प्रवास का कारण, आखिरी बार प्रवास के बाद इस गांव/शहर में रहने की अवधि, स्थायी आवासीय पता, वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या- वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और अलग रह रही महिलाओं के लिए, अब तक जीवित जन्मे बच्चों की संख्या- वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और अलग रह रही महिलाओं के लिए, पिछले एक साल में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या- वर्तमान में विवाहित महिलाओं के लिए, कोविड-19 टीकाकरण का स्थान, कुल बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, यदि उपलब्ध हो, आधार नंबर, यदि उपलब्ध हो, मतदाता पहचान पत्र नंबर, यदि उपलब्ध हो, पासपोर्ट नंबर, यदि भारतीय पासपोर्ट धारक हैं, ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध है या नहीं।

पहले चरण में तय किए गए थे 33 सवाल

इससे पहले जनवरी में भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए 33 सवाल अधिसूचित किए थे. यह चरण मकान सूचीकरण और आवास से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए था.

पहले चरण की प्रश्नावली में यह भी पूछा गया था कि परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ‘अन्य’ श्रेणी से संबंधित है या नहीं.

कोविड टीकाकरण से जुड़ी जानकारी भी मांगी जाएगी

जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए 'हाउसहोल्ड शेड्यूल' (परिवार से जुड़ी जानकारी) की प्रश्नावली जारी की है. इसमें जाति से जुड़ी जानकारी (SC/ST/जाति) शामिल की जाएगी. सवालों की सूची में कोविड टीकाकरण की जानकारी भी शामिल है.

फरवरी 2027 में होगी जनगणना

जनगणना का दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना (PE) फरवरी 2027 में प्रस्तावित है. इस चरण में लोगों से जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक, प्रवास, प्रजनन क्षमता और अन्य जरूरी जानकारियां जुटाई जाएंगी.

इसी चरण में जाति गणना भी की जाएगी. इस तरह जनगणना 2027 में पहली बार व्यापक स्तर पर जाति से जुड़ी जानकारी भी दर्ज होगी.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 11:00 AM (IST)
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