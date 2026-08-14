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हिंदी न्यूज़शिक्षाIIT Delhi AI Course: IIT दिल्ली ने शुरू किए नए AI कोर्स, जानें कितनी है फीस और कैसे करें आवेदन?

IIT Delhi AI Course: IIT दिल्ली ने शुरू किए नए AI कोर्स, जानें कितनी है फीस और कैसे करें आवेदन?

IIT Delhi AI Course: अगर आप भी IIT में पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो इस कोर्स को जरिए ये सपना भी पूरा कर सकते हैं. IIT दिल्ली अब नए AI कोर्स शुरू करने जा रहा है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 14 Aug 2026 11:10 AM (IST)
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IIT Delhi AI Course: अगर आप टेक्नॉलोजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं तो देश का जाना-माना संस्थान IIT दिल्ली के निरंतर शिक्षा कार्यक्रम CEP ने हाल ही में सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी एंड एआई नाम का AI कोर्स लॉन्च किया है. अगर आप IIT जैसे बड़े संस्थान में पढ़ने का मन बना रहे हैं तो यह मौका आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस प्रोग्राम को नई टेक्नॉलोजी के बारे में जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है. जानें कैसे करें आवेदन, कितनी होगी फीस और कितनी सीटें हैं खाली? 

कब तक करें आवेदन और कितनी है फीस? 

IIT दिल्ली ने अब इस कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस कोर्स के लिए छात्र 7 नवंबर 2026 तक अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं. इस कोर्स की पढ़ाई 14 नवंबर 2026 से शुरू होगी. यह 6 महीने का शॉर्ट-टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम है. यह देश के टॉप आईआईटी संस्थान द्वारा कराया जा रहा एडवांस लेवल का प्रोफेशनल कोर्स है. इस कोर्स की कुल फीस 1 लाख 40 हजार और 18% GST तय की गई है. 

सीटों की संख्या और चयन प्रक्रिया

आमतौर पर IIT जैसे बड़े संस्थानों में ऐसे कोर्स की सीटें सीमित रखी जाती है ताकि बैच की गुणवत्ता बनी रहे और सभी बच्चों पर बराबर ध्यान दिया जा सके. इस कोर्स में एडमिशन प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग के जरिए किया जाता है. साथ ही इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको JEE या GATE स्कोर की जरुरत नहीं पड़ेगी. यह कोर्स खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो आईटी प्रोफेशनल, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं या जो इस फील्ड में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं. 

ये भी पढ़ें- जर्मन भाषा सीखने के बाद कहां बना सकते हैं करियर?

कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने का तरीका बहुत ही सरल और पूरी तरह से ऑनलाइन है. सबसे पहले IIT दिल्ली के CEP पोर्टल पर जाएं और वहां होमपेज पर दिए गए Certificate Programme in Cybersecurity and AI पर क्लिक करें. इसके बाद अप्लाई लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें और जरूरी डिटेल्स को भरें. अपने शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको फीस का भुगतान करना होता है. इस तरह आप IIT दिल्ली के Certificate Programme in Cybersecurity and AI में एडमिशन ले सकते हैं. इसके बाद 14 नवंबर से इस कोर्स की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- 10वीं पास करने के बाद किन सरकारी नौकरियों का खुल जाता है दरवाजा?

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Published at : 14 Aug 2026 11:10 AM (IST)
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