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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJPSC-JSSC धांधली केस में CID की कार्रवाई तेज, 7 आरोपियों की तलाश में छापेमारी

JPSC-JSSC धांधली केस में CID की कार्रवाई तेज, 7 आरोपियों की तलाश में छापेमारी

JPSC-JSSC Paper Leak Case: 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ वारंट तामिला करने के लिए कई जिलों में छापेमारी की. CID टीम ने बरामद OMR कार्बन कॉपी की क्रॉस-वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 14 Aug 2026 10:46 AM (IST)
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JPSC-JSCC अनियमितता मामला में CID की टीम ने आदित्य पांडे समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ वारंट तामिला करने के लिए कई जिलों में छापेमारी की. जांच के तहत, CID टीम ने बरामद OMR कार्बन कॉपी की क्रॉस-वेरिफिकेशन और सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

वांछित आरोपियों में रांची जिले के आदित्य पांडे व पवन कुमार सिंह, पलामू जिले के रविशंकर कुमार व संतोष कुमार सिंह, बोकारो के सनंद प्रकाश, हजारीबाग के ललू कुमार यादव और गिरिडीह के सौरव कुमार पांडे शामिल हैं. सीआईडी के एक अधिकारी ने बताया, “आरोपियों की तलाश में राज्य में कई स्थानों पर छापे मारे गए. हालांकि, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.” 

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इन जिलों में की गई है छापेमारी

यह छापेमारी रांची, पलामू, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह में की गई है. सीआईडी ने परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई तेज कर दी है. CID थाना कांड संख्या 16/2026 में वांछित 7 आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है. जिनकी तलाश चल रही है उनमें कुछ कोचिंग संचालक व बिचौलिए हैं. 

ये सभी जेपीएससी की परीक्षाओं में एजेंट की भूमिका में थे और अभ्यर्थियों से संपर्क कर उनकी जेपीएससी में सेटिंग कराते थे. मामले की जांच के दौरान प्राप्त OMR Carbon Copy का मिलान और उसकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी CID द्वारा गठित टीम ने शुरू कर दी है. जांच टीम साक्ष्यों का मिलान और उनका संकलन कर रही है.

सीआईडी ने अब तक 21 लोगों को किया गिरफ्तार

सीआईडी द्वारा गठित एक टीम ने जांच के दौरान मिले ओएमआर की कार्बन प्रतियों का मिलान और बारीकी से जांच शुरू की ताकि मामले में साक्ष्य जुटाए जा सकें. सीआईडी ने इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांगते भी शामिल हैं. 

जांच एजेंसी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था. CID के अनुसार मामले में लगातार जांच जारी है. CID का कहना है कि जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर मामले में आगे भी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में अब तक 21 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
JPSC JPSC Paper Leak Ranchi News Jharkhand News CID  Ranchi Protest
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