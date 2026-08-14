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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मृतकों-घायलों के नाम आए सामने

चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मृतकों-घायलों के नाम आए सामने

Pipalkoti Tunnel Accident: टनल हादसे में 7 लोगों की दुखद मौत हो गई है. इस बीच मृतकों के नाम सामने आए हैं. मृतकों में टिहरी जिले के गेंवाल के रहने वाले प्रदीप सिंह पवार, चमोली के मुकेश का नाम शामिल है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 14 Aug 2026 08:32 AM (IST)
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उत्तराखंड के चमोली में पीपलकोटी टनल हादसे में 7 लोगों की दुखद मौत हो गई है. इस बीच मृतकों के नाम सामने आए हैं. मृतकों में टिहरी जिले के गेंवाल के रहने वाले प्रदीप सिंह पवार, चमोली के मुकेश, बिहार के दुर्लभ शर्मा, झारखंड के विजय और जितेंद्र कुमार, लोकेश्वर और भुनेश्वर का नाम शामिल है. लोकेश्वर और भुनेश्वर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. 

उत्तराखंड के चमोली जिले में एक जलविद्युत परियोजना स्थल पर निर्माणाधीन पीपलकोटी सुरंग में गुरुवार (13 अगस्त) को पानी और मलबा घुसने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए. घायलों का इलाज कराया जा रहा है. 

Chamoli Tunnel Accident Live: चमोली हादसे में 7 मजदूरों की मौत, घायलों और मृतकों के नाम आए सामने

हादसे में घायल 14 लोग अस्पताल में भर्ती

हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में छत्तीसगढ़ के कोंडागांव निवासी सुनील दीवान, झारखंड के हाबिल गुड़िया, निस्तार भिंगरा, विनोद सावना, दीना बैगरा, खेला राम बिसरा, पंजाब के छब्बा सिंह, हिमाचल के तिलक राज, बिहार के चन्दन कुमार, अवधेश, नन्दलाल, रोहित पाण्डे, छत्तीसगढ़ के पेन सिंह और गोविंद का नाम शामिल है. 

इसमें से गोविंद को डिस्चार्ज कर दिया गया है. जबकि रोहित पांडे को श्रीनगर रेफर किया गया है. बाकी सभी घायलों का गोपेश्वर जिला अस्पताल इलाज चल रहा है. यह सभी मजदूर टनल के निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे थे. इसी दौरान पानी घुसने से यह हादसा हो गया.

सुरंग में फंसे थे 22 मजदूर

बता दें कि सुरंग के अंदर 22 श्रमिक फंस गए थे. इनमें से 20 लोगों को बाहर निकाल लिया गया जिनमें छह को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 14 घायल श्रमिकों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है. बचे हुए दो श्रमिकों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल सकी है.

अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा पीपलकोटी क्षेत्र में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टीएचडीसी) लिमिटेड की परियोजना स्थल पर हुआ. हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के लिए रवाना हो गए हैं. वे घटनास्थल पर पहुंचकर हालातों का जायजा लेंगे.

चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी; जानें अब तक क्या-क्या हुआ?

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Chamoli News UTTARAKHAND NEWS Chamoli Tunnel Accident
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