IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटODI डेब्यू पर स्कॉटलैंड के खिलाड़ी ने रचा इतिहास, क्रिकेट में ऐसा करने वाले सिर्फ चौथे खिलाड़ी बने

ODI डेब्यू पर स्कॉटलैंड के खिलाड़ी ने रचा इतिहास, क्रिकेट में ऐसा करने वाले सिर्फ चौथे खिलाड़ी बने

Best Bowling Figures ODI Debut: स्कॉटलैंड के 23 साल के स्पिनर लायल रॉबर्टसन ने अपने पहले ही वनडे मैच में ऐसी गेंदबाजी की, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 14 Aug 2026 11:03 AM (IST)
Preferred Sources

स्कॉटलैंड के 23 साल के स्पिनर लायल रॉबर्टसन ने अपने पहले ही वनडे मैच में ऐसी गेंदबाजी की, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. कनाडा के खिलाफ उन्होंने 6 विकेट लेकर इतिहास रच दिया और एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मुकाबले में स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 347 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. कप्तान रिची बेरिंगटन ने शतक लगाकर टीम की पारी को मजबूती दी. कनाडा के लिए यह लक्ष्य पहले ही मुश्किल था, लेकिन स्कॉटलैंड के गेंदबाजों ने उसे और भी कठिन बना दिया. लायल रॉबर्टसन ने कनाडा की पारी को समेटने में सबसे अहम भूमिका निभाई.

रॉबर्टसन ने 10 ओवर में 52 रन देकर 6 विकेट हासिल किए. उन्होंने हर्ष ठाकर को आउट कर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट लिया और इसके बाद साद बिन जफर, शिवम शर्मा, श्रेयस मोवा, जाहिद शिरजाद और कलीम सना को भी अपना शिकार बनाया. कनाडा की पूरी टीम 177 रन पर ऑलआउट हो गई और स्कॉटलैंड ने मुकाबला 170 रन से अपने नाम कर लिया.

ODI डेब्यू पर ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी

रॉबर्टसन का प्रदर्शन इसलिए खास है क्योंकि वो वनडे डेब्यू में 6 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले इतिहास के सिर्फ चौथे खिलाड़ी बने हैं. इससे पहले चार्ली कैसल ने 7 विकेट, जबकि दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा और वेस्टइंडीज के फिडेल एडवर्ड्स ने 6-6 विकेट लेकर यह कारनामा किया था. रॉबर्टसन ने 6/52 के आंकड़े के साथ इस खास क्लब में जगह बना ली.

ODI डेब्यू पर 6+ विकेट लेने वाले गेंदबाज

1. चार्ली कैसल - 7/21
2. कगिसो रबाडा - 6/16
3. फिदेल एडवर्ड्स - 6/22
4. लायल रॉबर्टसन - 6/52

यह भी पढ़ें- गौतम गंभीर ने भारतीय खिलाड़ी को दिया अल्टीमेटम, श्रीलंका सीरीज आखिरी मौका!

पहले ही मैच में दिखा आत्मविश्वास

रॉबर्टसन इससे पहले 2022 अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. हालांकि, सीनियर टीम के लिए उनका पहला वनडे मैच ही उनके करियर का सबसे यादगार मुकाबला बन गया. मैच के बाद रॉबर्टसन ने बताया कि डेब्यू की खबर मिलने पर उन्हें काफी अच्छा महसूस हुआ था. शुरुआत में गेंद हाथ में आने पर थोड़ी घबराहट जरूर थी, लेकिन पहली गेंद के बाद उनका आत्मविश्वास लौट आया.

कनाडा के खिलाफ 6 विकेट लेकर रॉबर्टसन ने न केवल स्कॉटलैंड को बड़ी जीत दिलाई, बल्कि अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत भी एक ऐसे रिकॉर्ड के साथ की, जिसने उन्हें ODI इतिहास के खास खिलाड़ियों की सूची में पहुंचा दिया.

यह भी पढ़ें- पहले टेस्ट में Tanzid Hasan का शतक, बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
Canada Vs Scotland Charlie Cassell Lyle Robertson
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ODI डेब्यू पर स्कॉटलैंड के खिलाड़ी ने रचा इतिहास, क्रिकेट में ऐसा करने वाले सिर्फ चौथे खिलाड़ी बने
ODI डेब्यू पर स्कॉटलैंड के खिलाड़ी ने रचा इतिहास, क्रिकेट में ऐसा करने वाले सिर्फ चौथे खिलाड़ी बने
क्रिकेट
पहले टेस्ट में Tanzid Hasan का शतक, बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास
पहले टेस्ट में Tanzid Hasan का शतक, बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास
क्रिकेट
श्रीलंका के क्रिकेट कोच की मौत, 17 साल का खिलाड़ी गिरफ्तार
श्रीलंका के क्रिकेट कोच की मौत, 17 साल का खिलाड़ी गिरफ्तार
क्रिकेट
गौतम गंभीर ने भारतीय खिलाड़ी को दिया अल्टीमेटम, श्रीलंका सीरीज आखिरी मौका!
गौतम गंभीर ने भारतीय खिलाड़ी को दिया अल्टीमेटम, श्रीलंका सीरीज आखिरी मौका!
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जाति, कोविड वैक्सीन...जनगणना में पूछे जाएंगे ये 40 सवाल, नोटिफिकेशन जारी
जाति, कोविड वैक्सीन...जनगणना में पूछे जाएंगे ये 40 सवाल, नोटिफिकेशन जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand Tunnel Accident: चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मृतकों-घायलों के नाम आए सामने
चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मृतकों-घायलों के नाम आए सामने
बॉलीवुड
Spider Man BO Day 15: तीसरे थर्सडे स्पाइडर मैन की घटी कमाई, लेकिन 8 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
तीसरे थर्सडे स्पाइडर मैन की घटी कमाई, लेकिन 8 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
क्रिकेट
पहले टेस्ट में Tanzid Hasan का शतक, बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास
पहले टेस्ट में Tanzid Hasan का शतक, बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास
इंडिया
NALSAR पर दीपके के अल्टीमेटम पर मनन कुमार मिश्रा बोले, 'मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा कि...'
NALSAR पर दीपके के अल्टीमेटम पर मनन कुमार मिश्रा बोले, 'मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा कि...'
टेक्नोलॉजी
Best Solar Panel: कौन-सा सोलर पैनल बनाता है सबसे ज्यादा बिजली? समझें पूरा गणित
कौन-सा सोलर पैनल बनाता है सबसे ज्यादा बिजली? समझें पूरा गणित
झारखंड
JPSC-JSSC धांधली केस में CID की कार्रवाई तेज, 7 आरोपियों की तलाश में छापेमारी
JPSC-JSSC धांधली केस में CID की कार्रवाई तेज, 7 आरोपियों की तलाश में छापेमारी
एग्रीकल्चर
गमले में अदरक उगाना सीखें, बाजार से नहीं लाना पड़ेगा
गमले में अदरक उगाना सीखें, बाजार से नहीं लाना पड़ेगा
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget