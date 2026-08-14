स्कॉटलैंड के 23 साल के स्पिनर लायल रॉबर्टसन ने अपने पहले ही वनडे मैच में ऐसी गेंदबाजी की, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. कनाडा के खिलाफ उन्होंने 6 विकेट लेकर इतिहास रच दिया और एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मुकाबले में स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 347 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. कप्तान रिची बेरिंगटन ने शतक लगाकर टीम की पारी को मजबूती दी. कनाडा के लिए यह लक्ष्य पहले ही मुश्किल था, लेकिन स्कॉटलैंड के गेंदबाजों ने उसे और भी कठिन बना दिया. लायल रॉबर्टसन ने कनाडा की पारी को समेटने में सबसे अहम भूमिका निभाई.

रॉबर्टसन ने 10 ओवर में 52 रन देकर 6 विकेट हासिल किए. उन्होंने हर्ष ठाकर को आउट कर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट लिया और इसके बाद साद बिन जफर, शिवम शर्मा, श्रेयस मोवा, जाहिद शिरजाद और कलीम सना को भी अपना शिकार बनाया. कनाडा की पूरी टीम 177 रन पर ऑलआउट हो गई और स्कॉटलैंड ने मुकाबला 170 रन से अपने नाम कर लिया.

ODI डेब्यू पर ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी

रॉबर्टसन का प्रदर्शन इसलिए खास है क्योंकि वो वनडे डेब्यू में 6 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले इतिहास के सिर्फ चौथे खिलाड़ी बने हैं. इससे पहले चार्ली कैसल ने 7 विकेट, जबकि दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा और वेस्टइंडीज के फिडेल एडवर्ड्स ने 6-6 विकेट लेकर यह कारनामा किया था. रॉबर्टसन ने 6/52 के आंकड़े के साथ इस खास क्लब में जगह बना ली.

ODI डेब्यू पर 6+ विकेट लेने वाले गेंदबाज

1. चार्ली कैसल - 7/21

2. कगिसो रबाडा - 6/16

3. फिदेल एडवर्ड्स - 6/22

4. लायल रॉबर्टसन - 6/52

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पहले ही मैच में दिखा आत्मविश्वास

रॉबर्टसन इससे पहले 2022 अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. हालांकि, सीनियर टीम के लिए उनका पहला वनडे मैच ही उनके करियर का सबसे यादगार मुकाबला बन गया. मैच के बाद रॉबर्टसन ने बताया कि डेब्यू की खबर मिलने पर उन्हें काफी अच्छा महसूस हुआ था. शुरुआत में गेंद हाथ में आने पर थोड़ी घबराहट जरूर थी, लेकिन पहली गेंद के बाद उनका आत्मविश्वास लौट आया.

कनाडा के खिलाफ 6 विकेट लेकर रॉबर्टसन ने न केवल स्कॉटलैंड को बड़ी जीत दिलाई, बल्कि अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत भी एक ऐसे रिकॉर्ड के साथ की, जिसने उन्हें ODI इतिहास के खास खिलाड़ियों की सूची में पहुंचा दिया.

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