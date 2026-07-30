आयुष विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस फैसले से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी SC, ST और OBC छात्रों की भागीदारी भी बढ़ने की उम्मीद है. विभाग का कहना है कि राज्य में यूनानी डॉक्टरों के कई पद अभी भी खाली पड़े हैं, क्योंकि इन वर्गों से योग्य उम्मीदवार अक्सर उपलब्ध नहीं हो पाते. खास बात यह है कि जो नए गैर-उर्दू भाषी छात्र इस कोर्स में दाखिला ले रहे हैं, उनमें ज्यादातर इन्हीं समुदायों से आते हैं. ऐसे में हिंदी किताबें आने से इन छात्रों की पढ़ाई आसान होगी, जिससे आगे चलकर खाली पड़े डॉक्टरों के पद भरने में भी मदद मिल सकती है.