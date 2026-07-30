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Madhya Pradesh BUMS Hindi Textbooks: अब हिंदी में भी होगी BUMS की पढ़ाई, MP बनेगा पहला राज्य
Madhya Pradesh BUMS Hindi Textbooks: मध्य प्रदेश BUMS कोर्स की किताबें हिंदी में उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है. इससे गैर-उर्दू भाषी छात्रों के लिए यूनानी मेडिकल शिक्षा आसान होगी.
मध्य प्रदेश यूनानी मेडिकल एजुकेशन को और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है. राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बनने वाला है जो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BUMS कोर्स की किताबें हिंदी में उपलब्ध कराएगा. अभी तक यह किताबें सिर्फ उर्दू में ही मिलती थीं, जिसकी वजह से जिन छात्रों को उर्दू नहीं आती, उन्हें पढ़ाई करने में काफी दिक्कत होती थी.
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Published at : 30 Jul 2026 10:13 AM (IST)
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