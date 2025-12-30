एक्सप्लोरर
बिहार में होने वाली ये बड़ी परीक्षा स्थगित, जनवरी में हों होना था एग्जाम, पढ़ लें डिटेल्स
BPSC ने AEDO परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है, जिसमें 10 से 16 जनवरी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं. 14 जनवरी को होने वाली परीक्षा पहले की तरह ही आयोजित होगी.जानें पूरी डिटेल्स.
बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से AEDO परीक्षा को लेकर अहम अपडेट सामने आया है. आयोग ने परीक्षा की तय तारीखों में बदलाव किया है, जिससे हजारों उम्मीदवारों पर असर पड़ा है.
1/6
2/6
Published at : 30 Dec 2025 01:12 PM (IST)
शिक्षा
6 Photos
बिहार में होने वाली ये बड़ी परीक्षा स्थगित, जनवरी में हों होना था एग्जाम, पढ़ लें डिटेल्स
शिक्षा
6 Photos
इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो इस राज्य में मिल रहा JE बनने का मौका, 2800 से ज्यादा पद हैं खाली
शिक्षा
6 Photos
दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, जल्द करें आवेदन
शिक्षा
6 Photos
नौकरी के साथ पढ़ाई का मौका, IGNOU ऑनलाइन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें डिटेल्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
पंजाब
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्रिकेट
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
Advertisement
शिक्षा
6 Photos
बिहार में होने वाली ये बड़ी परीक्षा स्थगित, जनवरी में हों होना था एग्जाम, पढ़ लें डिटेल्स
शिक्षा
6 Photos
इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो इस राज्य में मिल रहा JE बनने का मौका, 2800 से ज्यादा पद हैं खाली
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion