हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाबिहार में होने वाली ये बड़ी परीक्षा स्थगित, जनवरी में हों होना था एग्जाम, पढ़ लें डिटेल्स

बिहार में होने वाली ये बड़ी परीक्षा स्थगित, जनवरी में हों होना था एग्जाम, पढ़ लें डिटेल्स

BPSC ने AEDO परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है, जिसमें 10 से 16 जनवरी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं. 14 जनवरी को होने वाली परीक्षा पहले की तरह ही आयोजित होगी.जानें पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 30 Dec 2025 01:12 PM (IST)
BPSC ने AEDO परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है, जिसमें 10 से 16 जनवरी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं. 14 जनवरी को होने वाली परीक्षा पहले की तरह ही आयोजित होगी.जानें पूरी डिटेल्स.

बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से AEDO परीक्षा को लेकर अहम अपडेट सामने आया है. आयोग ने परीक्षा की तय तारीखों में बदलाव किया है, जिससे हजारों उम्मीदवारों पर असर पड़ा है.

1/6
पहले AEDO की लिखित परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच अलग-अलग तारीखों में आयोजित होनी थी. उम्मीदवार लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे और परीक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार थे.
पहले AEDO की लिखित परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच अलग-अलग तारीखों में आयोजित होनी थी. उम्मीदवार लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे और परीक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार थे.
2/6
अब BPSC ने जानकारी दी है कि 10 से 16 जनवरी के बीच होने वाली परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं. यानी इन तारीखों पर अब परीक्षा नहीं होगी.
अब BPSC ने जानकारी दी है कि 10 से 16 जनवरी के बीच होने वाली परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं. यानी इन तारीखों पर अब परीक्षा नहीं होगी.
Published at : 30 Dec 2025 01:12 PM (IST)
Tags :
Education AEDO Exam Postponed BPSC Exam Update

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khaleda Zia Death: कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
पंजाब
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्रिकेट
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Gold Rally 2025: आम भारतीय बना दुनिया का सबसे बड़ा Gold Holder | Paisa Live
Dhurandhar 2 में ‘Bade Sahab’ की mystery, Naveen Kaushik aka Donga Bhai ने किया reveal
Delhi Fog: उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर जारी, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां | Pollution | AQI
UP News: जामा मस्जिद के पास मौजूद कब्रिस्तान की जांच, पहुंची राजस्व विभाग की टीम... | Sambhal News
Angel Chakma Case: Uttarakhand पुलिस ने नस्लीय घटना से किया इनकार | Breaking | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khaleda Zia Death: कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
पंजाब
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्रिकेट
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
साउथ सिनेमा
65 वर्ष की उम्र में 40 का कैसे दिखते हैं नागार्जुन? एक्टर ने खुद बता दिया अपनी फिटनेस का राज
65 वर्ष की उम्र में 40 का कैसे दिखते हैं नागार्जुन? एक्टर ने खुद बता दिया अपनी फिटनेस का राज
हेल्थ
कमर से पैर तक रहता है दर्द, चलने-फिरने में आती है दिक्कत; जानें इस खतरनाक बीमारी के बारे में
कमर से पैर तक रहता है दर्द, चलने-फिरने में आती है दिक्कत; जानें इस खतरनाक बीमारी के बारे में
शिक्षा
Aviva Baig Education: प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग कितनी पढ़ी-लिखी हैं? इस यूनिवर्सिटी से कर चुकी हैं पढ़ाई
प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग कितनी पढ़ी-लिखी हैं? इस यूनिवर्सिटी से कर चुकी हैं पढ़ाई
ट्रेंडिंग
ये है क्यूटेस्ट डकैती... दुकान पर चुपचाप आया मासूम और टॉफी उठाकर भागा; वीडियो देख हो जाएंगे लोटपोट
ये है क्यूटेस्ट डकैती... दुकान पर चुपचाप आया मासूम और टॉफी उठाकर भागा; वीडियो देख हो जाएंगे लोटपोट
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget