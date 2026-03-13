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प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखकर बना सकते हैं शानदार करियर, समझिए क्या है यह नई AI स्किल
AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इसके साथ ही कई नई स्किल्स की मांग भी बढ़ रही है. इन्हीं में से एक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो भविष्य में अच्छे करियर का रास्ता बन सकती है.जानें डिटेल्स.
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है AI टूल्स को सही तरीके से सवाल या निर्देश देना, ताकि वे सही और उपयोगी जवाब दे सकें.जब हम किसी AI टूल से जानकारी लेते हैं तो उसे जो सवाल या निर्देश देते हैं, उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है. सही प्रॉम्प्ट देने से AI बेहतर और सटीक रिजल्ट देता है.
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Published at : 13 Mar 2026 05:11 PM (IST)
Tags :Education AI Prompt Engineering
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प्रेम कुमारJournalist
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