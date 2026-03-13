प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखकर बना सकते हैं शानदार करियर, समझिए क्या है यह नई AI स्किल

AI टूल्स वही जवाब देते हैं जो उन्हें दिए गए निर्देशों के आधार पर समझ आता है.अगर सवाल स्पष्ट और सही तरीके से पूछा जाए तो AI ज्यादा अच्छा और काम का जवाब देता है.इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में यह सिखाया जाता है कि AI से बेहतर रिजल्ट पाने के लिए सही तरीके से सवाल कैसे पूछें.