सरकारी कंपनी CEL में नौकरी का मौका, इंजीनियर समेत कई पदों के लिए लास्ट डेट से पहले कर लें आवेदन

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से लेकर अधिकतम 63 वर्ष तक निर्धारित की गई है. हालांकि अलग-अलग पदों के अनुसार आयु सीमा में बदलाव हो सकता है. वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.