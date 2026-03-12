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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीसरकारी कंपनी CEL में नौकरी का मौका, इंजीनियर समेत कई पदों के लिए लास्ट डेट से पहले कर लें आवेदन

सरकारी कंपनी CEL में नौकरी का मौका, इंजीनियर समेत कई पदों के लिए लास्ट डेट से पहले कर लें आवेदन

सरकारी कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इंजीनियर, मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्क सहित कई पदों पर भर्ती की जा रही है,इच्छुक उम्मीदवार 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.जानें भर्ती से जुड़ी जानकारी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Mar 2026 07:24 PM (IST)
सरकारी कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इंजीनियर, मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्क सहित कई पदों पर भर्ती की जा रही है,इच्छुक उम्मीदवार 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.जानें भर्ती से जुड़ी जानकारी.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी किए हैं. इस भर्ती के जरिये डिप्टी इंजीनियर, मैनेजमेंट ट्रेनी, क्लर्क सहित कई पदों को भरा जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.आवेदन करने की लास्ट डेट 14 मार्च तय की गई है.

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इस भर्ती अभियान के तहत कुल 34 पदों को भरा जाएगा. इनमें डिप्टी इंजीनियर, मैनेजमेंट ट्रेनी, क्लर्क और अन्य तकनीकी व गैर-तकनीकी पद शामिल हैं.
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 34 पदों को भरा जाएगा. इनमें डिप्टी इंजीनियर, मैनेजमेंट ट्रेनी, क्लर्क और अन्य तकनीकी व गैर-तकनीकी पद शामिल हैं.
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इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से लेकर अधिकतम 63 वर्ष तक निर्धारित की गई है. हालांकि अलग-अलग पदों के अनुसार आयु सीमा में बदलाव हो सकता है. वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से लेकर अधिकतम 63 वर्ष तक निर्धारित की गई है. हालांकि अलग-अलग पदों के अनुसार आयु सीमा में बदलाव हो सकता है. वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.
Published at : 12 Mar 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
JObs CEL Recruitment 2026

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