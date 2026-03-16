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लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार पुलिस SI प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी

बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसे उम्मीदवार BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 Mar 2026 04:10 PM (IST)
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बिहार पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. लंबे समय से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं.

रिजल्ट जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों के बीच उत्साह और हलचल दोनों बढ़ गई है. कई महीनों की तैयारी और इंतजार के बाद अब यह साफ हो गया है कि कौन-कौन से उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच पाए हैं.

आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रिजल्ट

आयोग ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे bpssc.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक करें. परिणाम एक पीडीएफ फाइल के रूप में जारी किया गया है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे इस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसमें अपना रोल नंबर खोजें. अगर सूची में उनका रोल नंबर मौजूद है तो इसका मतलब है कि वे अगले चरण के लिए चयनित हो गए हैं.

इतनी सीटों के लिए हुई थी भर्ती

बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के कुल 1799 पदों पर भर्ती के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई थी. आयोग ने इस भर्ती से जुड़ी अधिसूचना 23 सितंबर 2025 को जारी की थी. इसके बाद बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किया और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. पुलिस विभाग में अधिकारी बनने का मौका मिलने की उम्मीद में राज्य के अलग-अलग जिलों से उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए.

दो दिनों में हुई थी परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा 18 जनवरी और 21 जनवरी को दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी. इस परीक्षा के लिए कुल 10,36,702 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. हालांकि परीक्षा के दिन इतने सारे उम्मीदवार उपस्थित नहीं हो पाए. आयोग के अनुसार करीब 7,26,231 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा के दौरान कुछ उम्मीदवारों को नियमों का पालन न करने के कारण अयोग्य भी घोषित किया गया.

इतने उम्मीदवारों की कॉपियां जांची गईं

आयोग ने बताया कि कुल 6,96,959 उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया.

इसके बाद भर्ती नियमों के अनुसार श्रेणीवार मेरिट तैयार की गई. आयोग ने तय किया कि मुख्य परीक्षा के लिए उतने उम्मीदवारों को चुना जाएगा जो कुल खाली पदों से करीब 20 गुना ज्यादा हों.इस प्रक्रिया के तहत प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगले चरण यानी मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा.

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कब होगी मुख्य परीक्षा

आयोग के अनुसार मुख्य लिखित परीक्षा अप्रैल 2026 के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जा सकती है. हालांकि इसकी सटीक तारीख बाद में घोषित की जाएगी. मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा. इसमें शारीरिक जांच, दस्तावेज सत्यापन और अन्य जरूरी चरण शामिल हो सकते हैं.

ऐसे देखें अपना रिजल्ट

उम्मीदवार कुछ आसान चरणों के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं. सबसे पहले उन्हें BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध SI प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट से जुड़ा लिंक खोलना होगा. लिंक पर क्लिक करते ही पीडीएफ फाइल खुल जाएगी. इसमें उम्मीदवार अपना रोल नंबर खोज सकते हैं.

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Published at : 16 Mar 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Bihar Results Result Bihar Police SI Prelims Result 2026
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