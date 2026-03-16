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South Central Railway Recruitment : रेलवे में 2800 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 11 अप्रैल तक करें अप्लाई?
दक्षिण मध्य रेलवे ने 2801 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती जारी की है. 10वीं और ITI पास उम्मीदवार ऑनलाइन 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया.
दक्षिण मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 2801 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. इसमें देशभर के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जो युवा रेलवे में काम करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट scr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 16 Mar 2026 01:47 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion