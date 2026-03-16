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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीSouth Central Railway Recruitment : रेलवे में 2800 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 11 अप्रैल तक करें अप्लाई?

South Central Railway Recruitment : रेलवे में 2800 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 11 अप्रैल तक करें अप्लाई?

दक्षिण मध्य रेलवे ने 2801 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती जारी की है. 10वीं और ITI पास उम्मीदवार ऑनलाइन 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Mar 2026 01:48 PM (IST)
दक्षिण मध्य रेलवे ने 2801 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती जारी की है. 10वीं और ITI पास उम्मीदवार ऑनलाइन 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

दक्षिण मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 2801 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. इसमें देशभर के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जो युवा रेलवे में काम करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट scr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

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दक्षिण मध्य रेलवे की इस भर्ती में अलग-अलग ट्रेड के कुल 2801 अप्रेंटिस पदों को भरा जाएगा. इनमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, एसी मैकेनिक, सीओपीए और कई अन्य तकनीकी ट्रेड शामिल हैं. सबसे ज्यादा पद इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के लिए रखे गए हैं.
दक्षिण मध्य रेलवे की इस भर्ती में अलग-अलग ट्रेड के कुल 2801 अप्रेंटिस पदों को भरा जाएगा. इनमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, एसी मैकेनिक, सीओपीए और कई अन्य तकनीकी ट्रेड शामिल हैं. सबसे ज्यादा पद इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के लिए रखे गए हैं.
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इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है. जिन उम्मीदवारों ने तकनीकी ट्रेड में ITI किया है, वे इस भर्ती के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है. जिन उम्मीदवारों ने तकनीकी ट्रेड में ITI किया है, वे इस भर्ती के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 16 Mar 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Education JOB Railway Job 2026 South Central Railway Recruitment

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