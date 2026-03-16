इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है. जिन उम्मीदवारों ने तकनीकी ट्रेड में ITI किया है, वे इस भर्ती के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं.