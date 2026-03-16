स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए दो जहाज शिवालिक और नंदा देवी 92,712 मिट्रिक टन गैस लेकर भारत पहुंच रहे हैं. ये खबर सुनते ही पाकिस्तानियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार भी ईरानी सरकार से बात करे कि पाकिस्तान के जहाज क्यों नहीं आ रहे हैं. कमर चीमा का यह भी कहना है कि पाकिस्तानी जनता इस बात से बड़ी नाराज है.

कमर चीमा ने कहा कि भारत में ईरानी राजदूत ने कहा है कि भारतीय जहाज होर्मुज के रास्ते जा सकते हैं. अब ईरान ने सारा ट्रैफिक रोक दिया है तो क्या जो फैसिलिटी भारत को मिली है, वो पाकिस्तान के लिए भी है या नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान कतर से एलएनजी और अन्य चीजें पाकिस्तान ले रहा है और अगर कतर ने इनका प्रोडक्शन बंद कर दिया है, फिर तो ये चीजें पहुंच ही नहीं पाएंगी.

ईरान भारत को कभी नाराज नहीं करेगा, बोले पाकिस्तानी एक्सपर्ट

कमर चीमा ने कहा कि भारत के अंदर भी कुकिंग गैस की शॉर्टेज हो सकती है. ईरान इंडिया के भी चूल्हे बंद कर सकता है क्योंकि रास्ता वही है न, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं. उन्होंने कहा कि ईरान इन चीजों में नहीं पड़ेगा. ईरान इस वक्त का फायदा उठाना चाहता है, अपने ताल्लुकात मजबूत करने के लिए क्योंकि अब वह रिजनल प्लेयर के तौर पर उभर रहा है, तो वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है. उन्होंने कहा कि तो ये जो जहाज वहां से भारत आ रहे हैं तो पाकिस्तान में भी सवाल उठ रहा है कि दुनिया का 20 प्रतिशत तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है और भारत को ईरान ने राहत दे दी है.

कमर चीमा ने कहा, 'ईरान के राष्ट्रपति को भारत ने फोन किया है और हमारी सरकार क्या कर रही है? पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों की निंदा की. अयातुल्लाह खामेनेई की मौत पर भी अफसोस जताया और हमें क्या मिला. मुझे इस पर क्लेरिटी नहीं है कि हमारे जहाजों को होर्मुज से आने दिया जा रहा है या नहीं क्योंकि हमारी सरकार तो कुछ नहीं कह रही है.'

भारत को मिली छूट तो भड़के पाकिस्तानी

पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि अब पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लग रहा है कि हम इजरायल के खिलाफ बोले, हम जंग में ईरान का साथ दें और ईरान इंडिया को तेल और गैस ले जाने की अनुमति दे रहा है. उन्होंने कहा, 'ईरान कभी भी इंडिया को नाराज नहीं करेगा, वो भारत को मैनेज करना चाहता है क्योंकि भारत बड़ा मुल्क है, उसके साथ ईरान को बिजनेस करना है. पाकिस्तानियों को बुरा लगता है, लेकिन बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है. यहां आपको रिश्तों को बैलेंस करके चलना होता है.'

ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं रहे, पाक एक्सपर्ट ने कहा

कमर चीमा ने कहा, 'मुझे ये लगता है कि इंडियंस जो कोशिशें कर रहे थे कि हम ट्रेडिशनली ईरान के करीब हों और इसके चाबहार पोर्ट को पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दूर करने में इस्तेमाल करें और अफगानिस्तान को ऑल्टरनेटिव एक रूट दें. ईरान भी इससे खुश था. ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, वो सोचता है कि बिजनेस के हवाले से उन्हें भारत सूट करता है.' उन्होंने कहा कि ईरान पाकिस्तान से पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट लेता है बस. ईरानियों को ये भी पता है कि पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील है, तो वो भी एक चीज है.

ईरान से बात करे पाकिस्तान सरकार, पाक एक्सपर्ट ने की अपील

कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को भी ईरानी सरकार से बात करनी चाहिए कि हमारे जहाज वहां से क्यों नहीं आ रहे हैं. सरकार को इस पर बात करनी चाहिए क्योंकि ये जंग लंबी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार एलपीजी सिलेंडर और इस तरह की चीजों पर 2300 अरब डॉलर सब्सिडी दे रही है, लेकिन ये सब ऐसे ही चलता रहा तो सरकार सब्सिडी एक, दो या तीन हफ्ते दे पाएगी, फिर उसके बाद तो आगे आना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि सरकार इतनी सब्सिडी नहीं दे सकती, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेट्री फंड (IMF) से और कर्ज भी लेना है. आईएमएफ हमें मना करता है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते. ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा मसला है.

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