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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षापब्लिक पॉलिसी में करियर बनाने वालों के लिए शानदार मौका, गूगल की इस फेलोशिप के लिए करें आवेदन

पब्लिक पॉलिसी में करियर बनाने वालों के लिए शानदार मौका, गूगल की इस फेलोशिप के लिए करें आवेदन

इस फेलोशिप के दौरान छात्रों को विभिन्न संगठनों के साथ काम करने का मौका मिलता है, जहां इंटरनेट नीति, डिजिटल अधिकार, टेक्नोलॉजी से जुड़े नियम और सार्वजनिक नीति जैसे विषयों पर शोध और प्रोजेक्ट करते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Mar 2026 06:23 PM (IST)
इस फेलोशिप के दौरान छात्रों को विभिन्न संगठनों के साथ काम करने का मौका मिलता है, जहां इंटरनेट नीति, डिजिटल अधिकार, टेक्नोलॉजी से जुड़े नियम और सार्वजनिक नीति जैसे विषयों पर शोध और प्रोजेक्ट करते हैं.

अगर आप इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो Google Summer Public Policy Fellowship 2026 आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है. इस फेलोशिप के दौरान छात्रों को विभिन्न संगठनों के साथ काम करने का मौका मिलता है, जहां वे इंटरनेट नीति, डिजिटल अधिकार, टेक्नोलॉजी से जुड़े नियम और सार्वजनिक नीति जैसे विषयों पर शोध और प्रोजेक्ट करते हैं. इसके साथ ही चयनित छात्रों को स्टाइपेंड भी दिया जाता है.

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Google Summer Public Policy Fellowship एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें छात्रों को टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से जुड़ी सार्वजनिक नीतियों पर काम करने का मौका मिलता है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करना है जो डिजिटल पॉलिसी, इंटरनेट गवर्नेंस, डेटा प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर रिसर्च करना चाहते हैं. फेलोशिप के दौरान छात्र विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं और इस क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं.
Google Summer Public Policy Fellowship एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें छात्रों को टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से जुड़ी सार्वजनिक नीतियों पर काम करने का मौका मिलता है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करना है जो डिजिटल पॉलिसी, इंटरनेट गवर्नेंस, डेटा प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर रिसर्च करना चाहते हैं. फेलोशिप के दौरान छात्र विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं और इस क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं.
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इस कार्यक्रम में चयनित छात्रों को काम के आधार पर स्टाइपेंड दिया जाता है. जिसमें पूर्णकालिक (Full-time) में लगभग 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करने पर 12,000 अमेरिकी डॉलर का स्टाइपेंड मिलता है, अंशकालिक (Part-time) काम में लगभग 20 घंटे प्रति सप्ताह काम करने पर 6,000 अमेरिकी डॉलर का स्टाइपेंड दिया जाता है. इससे छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी मिलती है.
इस कार्यक्रम में चयनित छात्रों को काम के आधार पर स्टाइपेंड दिया जाता है. जिसमें पूर्णकालिक (Full-time) में लगभग 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करने पर 12,000 अमेरिकी डॉलर का स्टाइपेंड मिलता है, अंशकालिक (Part-time) काम में लगभग 20 घंटे प्रति सप्ताह काम करने पर 6,000 अमेरिकी डॉलर का स्टाइपेंड दिया जाता है. इससे छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी मिलती है.
Published at : 13 Mar 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
Google Summer Public Policy Fellowship 2026 Google Fellowship 2026 Public Policy Fellowship Google Fellowship Registration

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