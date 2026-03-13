पब्लिक पॉलिसी में करियर बनाने वालों के लिए शानदार मौका, गूगल की इस फेलोशिप के लिए करें आवेदन

Google Summer Public Policy Fellowship एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें छात्रों को टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से जुड़ी सार्वजनिक नीतियों पर काम करने का मौका मिलता है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करना है जो डिजिटल पॉलिसी, इंटरनेट गवर्नेंस, डेटा प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर रिसर्च करना चाहते हैं. फेलोशिप के दौरान छात्र विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं और इस क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं.