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पब्लिक पॉलिसी में करियर बनाने वालों के लिए शानदार मौका, गूगल की इस फेलोशिप के लिए करें आवेदन
इस फेलोशिप के दौरान छात्रों को विभिन्न संगठनों के साथ काम करने का मौका मिलता है, जहां इंटरनेट नीति, डिजिटल अधिकार, टेक्नोलॉजी से जुड़े नियम और सार्वजनिक नीति जैसे विषयों पर शोध और प्रोजेक्ट करते हैं.
अगर आप इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो Google Summer Public Policy Fellowship 2026 आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है. इस फेलोशिप के दौरान छात्रों को विभिन्न संगठनों के साथ काम करने का मौका मिलता है, जहां वे इंटरनेट नीति, डिजिटल अधिकार, टेक्नोलॉजी से जुड़े नियम और सार्वजनिक नीति जैसे विषयों पर शोध और प्रोजेक्ट करते हैं. इसके साथ ही चयनित छात्रों को स्टाइपेंड भी दिया जाता है.
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Published at : 13 Mar 2026 06:23 PM (IST)
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