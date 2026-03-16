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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL के सामने भिखारी है पाकिस्तान का PSL, जानें दोनों की ब्रांड वैल्यू में कितना अंतर?

IPL के सामने भिखारी है पाकिस्तान का PSL, जानें दोनों की ब्रांड वैल्यू में कितना अंतर?

IPL vs PSL Brand Value: भारत की इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान की PSL की ब्रांड वैल्यू में जमीन-आसमान का अंतर है. देखी दोनों की ब्रांड वैल्यू कितनी है और दोनों किस तरह से अपनी कमाई करते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Mar 2026 06:32 PM (IST)
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IPL vs PSL Net Worth: साल 2026 में भारत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी लीग आमने-सामने आने वाली हैं. पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन (PSL 11) की शुरुआत 26 मार्च से होगी और उसके दो दिन बाद ही IPL 2026 शुरू हो जाएगा. इस बार IPL और PSL का टूर्नामेंट एक ही समय पर खेला जाएगा, जिसकी वजह से खासतौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की व्यूवरशिप पर असर पड़ सकता है. मगर क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की इन दोनों लीगों की ब्रांड वैल्यू में कितना अंतर है.

IPL vs PSL

सबसे पहले इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें, तो यह दुनिया की सबसे अमीर स्पोर्ट्स लीगों में से एक है. इसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी. 2025 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 18.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है. यह रकम लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपये के बराबर है.

दूसरी ओर पाकिस्तान का PSL इसके सामने भिखारी जैसा प्रतीत होता है. पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत 2016 में हुई थी और इसकी ब्रांड वैल्यू 150-200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच बताई जाती है. अगर 200 मिलियन डॉलर भी मान लिया जाए, तो PSL की ब्रांड वैल्यू करीब 1,840 करोड़ रुपये ही होगी. इन्हीं आंकड़ों को आधार माना जाए तो IPL ब्रांड वैल्यू के मामले में पाकिस्तान सुपर लीग से 92.5 गुना आगे है.

कैसे होती है कमाई

IPL और PSL जैसी फ्रेंचाइजी लीगों की सबसे बड़ी कमाई का स्रोत ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं. इसी साल पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 4 साल के लिए Walee Technologies को करीब 93 मिलियन डॉलर्स में बिके थे. दूसरी ओर 2023-27 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वायाकॉम डिजिटल और डिजनी स्टार के पास हैं, जो उसने करीब 48,390 करोड़ रुपये में खरीदे थे. इस मामले में भी पीएसएल बहुत पीछे है. इसके अलावा स्पॉन्सरशिप, टिकट सेल्स और फ्रेंचाइजी फीस से भी लीग अच्छी खासी कमाई कर लेती है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Mar 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
PSL IPL INDIAN PREMIER LEAGUE Ipl Net Worth
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