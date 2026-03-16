IPL के सामने भिखारी है पाकिस्तान का PSL, जानें दोनों की ब्रांड वैल्यू में कितना अंतर?

IPL vs PSL Net Worth: साल 2026 में भारत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी लीग आमने-सामने आने वाली हैं. पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन (PSL 11) की शुरुआत 26 मार्च से होगी और उसके दो दिन बाद ही IPL 2026 शुरू हो जाएगा. इस बार IPL और PSL का टूर्नामेंट एक ही समय पर खेला जाएगा, जिसकी वजह से खासतौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की व्यूवरशिप पर असर पड़ सकता है. मगर क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की इन दोनों लीगों की ब्रांड वैल्यू में कितना अंतर है.

IPL vs PSL

सबसे पहले इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें, तो यह दुनिया की सबसे अमीर स्पोर्ट्स लीगों में से एक है. इसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी. 2025 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 18.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है. यह रकम लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपये के बराबर है.

दूसरी ओर पाकिस्तान का PSL इसके सामने भिखारी जैसा प्रतीत होता है. पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत 2016 में हुई थी और इसकी ब्रांड वैल्यू 150-200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच बताई जाती है. अगर 200 मिलियन डॉलर भी मान लिया जाए, तो PSL की ब्रांड वैल्यू करीब 1,840 करोड़ रुपये ही होगी. इन्हीं आंकड़ों को आधार माना जाए तो IPL ब्रांड वैल्यू के मामले में पाकिस्तान सुपर लीग से 92.5 गुना आगे है.

कैसे होती है कमाई

IPL और PSL जैसी फ्रेंचाइजी लीगों की सबसे बड़ी कमाई का स्रोत ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं. इसी साल पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 4 साल के लिए Walee Technologies को करीब 93 मिलियन डॉलर्स में बिके थे. दूसरी ओर 2023-27 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वायाकॉम डिजिटल और डिजनी स्टार के पास हैं, जो उसने करीब 48,390 करोड़ रुपये में खरीदे थे. इस मामले में भी पीएसएल बहुत पीछे है. इसके अलावा स्पॉन्सरशिप, टिकट सेल्स और फ्रेंचाइजी फीस से भी लीग अच्छी खासी कमाई कर लेती है.

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