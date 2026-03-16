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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1

1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1

ओटीटी पर इन दिनों एक एक्शन फिल्म ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है. सिर्फ 1 घंटा 49 मिनट की इस फिल्म को लोग खूब देख रहे हैं और रिलीज के बाद से ही यह लगातार ट्रेंड में बनी हुई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Mar 2026 06:11 PM (IST)
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आज हम आपको एक ऐसी एक्शन फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने ओटीटी पर जबरदस्त धमाल मचा रखा है. महज 1 घंटे 49 मिनट की इस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि यह दुनियाभर में तेजी से ट्रेंड कर रही है. आइए जानते हैं कौन सी है ये फिल्म.

ओटीटी पर धमाल मचा रही ये फिल्म
दरअसल, हम बात कर रहे हैं फिल्म 'वॉर मशीन' की, जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही रिकॉर्ड बना दिया है. फिल्म को अब तक 39 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और यह 83 देशों में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. ऐसे में साफ है कि यह एक्शन फिल्म दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है. बता दें 'वॉर मशीन' एक साई-फाई एक्शन थ्रिलर है जो 6 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई.


1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1

अगर आप कोई बढ़िया साई-फाई एक्शन फिल्म देखने का सोच रहे हैं तो वॉर मशीन को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें. पैट्रिक ह्यूजेस के निर्देशन में बनी 'वॉर मशीन' में एलन रिचसन मुख्य भूमिका में है. इसके अलावा फिल्म में स्टीफन जेम्स, ब्लेक रिचर्डसन, डेनिस क्वाड, जय कर्टनी और एलेक्स किंग भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.


1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1

फिल्म 'वॉर मशीन' की कहानी
फिल्म 'वॉर मशीन' की कहानी यूएस मिलिट्री रिक्रूट्स के इर्द-गिर्द घूमती है. ये सैनिक जंगल में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वहां उनका सामना एक रहस्यमयी और खतरनाक एलियन मशीन से हो जाता है. इसके बाद उनकी ट्रेनिंग अचानक एक खतरनाक मिशन में बदल जाती है. फिल्म में दिखाया गया है कि ये सैनिक उस किलिंग मशीन से बचने और उससे लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं. पूरी कहानी में जबरदस्त एक्शन, मिलिट्री ड्रामा और सस्पेंस देखने को मिलता है, जो दर्शकों को शुरू से आखिर तक बांधे रखता है.

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Published at : 16 Mar 2026 06:11 PM (IST)
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