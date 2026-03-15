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NIT Agartala Recruitment 2026: प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 32 पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला ने 2026 में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 32 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य उम्मीदवार 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप टीचिंग फील्ड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती के जरिए कुल 32 पद भरे जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 15 Mar 2026 08:36 AM (IST)
Tags :Education JOB NIT Agartala Recruitment
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प्रेम कुमारJournalist
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