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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाNIT Agartala Recruitment 2026: प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 32 पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

NIT Agartala Recruitment 2026: प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 32 पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला ने 2026 में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 32 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य उम्मीदवार 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Mar 2026 08:36 AM (IST)
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला ने 2026 में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 32 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य उम्मीदवार 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

अगर आप टीचिंग फील्ड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती के जरिए कुल 32 पद भरे जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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NIT अगरतला भर्ती 2026 के तहत कुल 32 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इस भर्ती में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद शामिल हैं. इनमें से लगभग 10 पद प्रोफेसर के लिए और 22 पद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए निर्धारित किए गए हैं. यह भर्ती संस्थान के अलग-अलग विभागों में फैकल्टी की कमी को पूरा करने के लिए की जा रही है.
NIT अगरतला भर्ती 2026 के तहत कुल 32 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इस भर्ती में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद शामिल हैं. इनमें से लगभग 10 पद प्रोफेसर के लिए और 22 पद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए निर्धारित किए गए हैं. यह भर्ती संस्थान के अलग-अलग विभागों में फैकल्टी की कमी को पूरा करने के लिए की जा रही है.
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इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में Ph.D. डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा उम्मीदवार को संस्थान द्वारा तय किए गए अनुभव और अन्य पात्रता मानदंडों को भी पूरा करना होगा.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में Ph.D. डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा उम्मीदवार को संस्थान द्वारा तय किए गए अनुभव और अन्य पात्रता मानदंडों को भी पूरा करना होगा.
Published at : 15 Mar 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Education JOB NIT Agartala Recruitment

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