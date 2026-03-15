NIT अगरतला भर्ती 2026 के तहत कुल 32 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इस भर्ती में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद शामिल हैं. इनमें से लगभग 10 पद प्रोफेसर के लिए और 22 पद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए निर्धारित किए गए हैं. यह भर्ती संस्थान के अलग-अलग विभागों में फैकल्टी की कमी को पूरा करने के लिए की जा रही है.