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हिंदी न्यूज़शिक्षाGATE रिजल्ट से पहले जान लें देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पढ़ाई का सपना देखते हैं लाखों छात्र

GATE रिजल्ट से पहले जान लें देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पढ़ाई का सपना देखते हैं लाखों छात्र

GATE 2026 का रिजल्ट 19 मार्च को जारी होने वाला है, जिसका इंतजार देशभर के लाखों इंजीनियरिंग छात्र कर रहे हैं. आइए जानते हैं देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 Mar 2026 06:30 PM (IST)
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देश के लाखों इंजीनियरिंग छात्रों की नजर इस समय एक ही तारीख पर टिकी हुई है. GATE 2026 परीक्षा का रिजल्ट 19 मार्च 2026 को जारी होने जा रहा है. इस बार परीक्षा का आयोजन आईआईटी गुवाहाटी ने किया है और नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे.

जिन छात्रों ने यह परीक्षा दी है, वे रिजल्ट जारी होने के बाद अपने एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड की मदद से वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना स्कोर देख सकेंगे. रिजल्ट में छात्रों को उनका स्कोर, ऑल इंडिया रैंक और क्वालिफाई स्टेटस जैसी अहम जानकारी मिलेगी.

लेकिन रिजल्ट आने से पहले एक सवाल कई छात्रों के मन में होता है अगर अच्छा स्कोर आया तो देश के कौन-से कॉलेज में पढ़ाई का मौका मिल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं देश के कुछ प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों के बारे में, जहां पढ़ाई करना हर छात्र का सपना होता है.

कब हुई थी GATE परीक्षा

GATE 2026 परीक्षा का आयोजन 7 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के बीच किया गया था. यह परीक्षा हर दिन दो सत्रों में हुई. पहला सत्र सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित किया गया. इस परीक्षा में देशभर से लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया. यह परीक्षा खास तौर पर उन छात्रों के लिए अहम होती है जो एमटेक, पीएचडी या सरकारी तकनीकी संस्थानों में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं.

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी

देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज

शिक्षा मंत्रालय के NIRF रैंकिंग 2025 के अनुसार देश के कई इंजीनियरिंग कॉलेज लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. इन संस्थानों में पढ़ाई के साथ-साथ रिसर्च और नई तकनीक पर भी खास ध्यान दिया जाता है.

  • आईआईटी मद्रास (चेन्नई)
  • आईआईटी बॉम्बे (मुंबई)
  • आईआईटी दिल्ली (नई दिल्ली)
  • आईआईटी कानपुर (उत्तर प्रदेश)  
  • आईआईटी खड़गपुर (पश्चिम बंगाल)  
  • आईआईटी रुड़की (उत्तराखंड)
  • आईआईटी गुवाहाटी (असम)  
  • आईआईटी हैदराबाद (तेलंगाना)  
  • एनआईटी तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु)
  • आईआईटी इंदौर (मध्य प्रदेश)

तीन साल तक मान्य रहेगा स्कोर

GATE परीक्षा का एक खास फायदा यह है कि इसका स्कोर एक साल नहीं बल्कि तीन साल तक मान्य रहता है. यानी अगर किसी छात्र को इस साल मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता, तो वह अगले दो साल तक उसी स्कोर का इस्तेमाल कर सकता है.

ऐसे चेक कर पाएंगे नतीजे

GATE 2026 का रिजल्ट GOAPS पोर्टल पर जारी किया जाएगा. छात्र अपना परिणाम देखने के लिए पोर्टल पर जाकर अपना एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड दर्ज करेंगे. इसके साथ ही सुरक्षा प्रक्रिया के तहत उन्हें एक साधारण गणित का सवाल हल करना होगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें - सेमेस्टर एग्जाम में जवाब की जगह शायरी और गालियां! 5 हजार कॉपियां देखकर चौंकी यूनिवर्सिटी

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Published at : 16 Mar 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Education GATE IIT Guwahati GATE Results 2026
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